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Гагра попала в топ самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени
Гагра попала в топ самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени
Российский сервис бронирований отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда поехать с детьми в сентябре. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Гагра попала в список самых востребованных направлений для путешествий с детьми в начале осени, сообщает Tvil.ru.Помимо абхазского курорта, в рейтинге оказались Сочи, Ялта, Гагра, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Волгоград и Воронеж. По данным сервиса, российские семьи в сентябре бронируют отели и квартиры в среднем на неделю и тратят на проживание от 2,8 до 4,2 тысячи рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами, путешествующими с детьми, в сентябре 2022 года.
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отдых в абхазии, гагра, туристы
отдых в абхазии, гагра, туристы

Гагра попала в топ самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени

12:05 07.09.2022
© Sputnik / Акоп Кущян Ресторан Гагрипш
Ресторан Гагрипш - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2022
© Sputnik / Акоп Кущян
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Российский сервис бронирований отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда поехать с детьми в сентябре.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Гагра попала в список самых востребованных направлений для путешествий с детьми в начале осени, сообщает Tvil.ru.
Помимо абхазского курорта, в рейтинге оказались Сочи, Ялта, Гагра, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Волгоград и Воронеж.
По данным сервиса, российские семьи в сентябре бронируют отели и квартиры в среднем на неделю и тратят на проживание от 2,8 до 4,2 тысячи рублей в сутки.
Десять популярных городов для поездок с детьми в сентябре:

Город

Средняя стоимость ночи

Средняя продолжительность поездки

Сочи

3615 рублей

8 ночей

Санкт-Петербург

3724 рубля

5 ночей

Ялта

4249 рублей

8 ночей

Москва

4237 рублей

4 ночи

Гагра

3459 рублей

8 ночей

Казань

3011 рублей

3 ночи

Кисловодск

2907 рублей

7 ночей

Калининград

2829 рублей

6 ночей

Волгоград

2858 рублей

3 ночи

Воронеж

2822 рубля

1 ночь

Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами, путешествующими с детьми, в сентябре 2022 года.
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