https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/gagra-popala-v-top-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-s-detmi-v-nachale-oseni-1041372246.html

Гагра попала в топ самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени

Гагра попала в топ самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени

Российский сервис бронирований отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда поехать с детьми в сентябре. 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T12:05+0300

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2022-09-07T12:05+0300

отдых в абхазии

в абхазии

гагра

туристы

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Гагра попала в список самых востребованных направлений для путешествий с детьми в начале осени, сообщает Tvil.ru.Помимо абхазского курорта, в рейтинге оказались Сочи, Ялта, Гагра, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Волгоград и Воронеж. По данным сервиса, российские семьи в сентябре бронируют отели и квартиры в среднем на неделю и тратят на проживание от 2,8 до 4,2 тысячи рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами, путешествующими с детьми, в сентябре 2022 года.

гагра

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отдых в абхазии, гагра, туристы