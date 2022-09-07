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Гагра попала в топ самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени
Гагра попала в топ самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени
Российский сервис бронирований отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда поехать с детьми в сентябре. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T12:05+0300
2022-09-07T12:05+0300
2022-09-07T12:05+0300
отдых в абхазии
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гагра
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Гагра попала в список самых востребованных направлений для путешествий с детьми в начале осени, сообщает Tvil.ru.Помимо абхазского курорта, в рейтинге оказались Сочи, Ялта, Гагра, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Волгоград и Воронеж. По данным сервиса, российские семьи в сентябре бронируют отели и квартиры в среднем на неделю и тратят на проживание от 2,8 до 4,2 тысячи рублей в сутки.Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами, путешествующими с детьми, в сентябре 2022 года.
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отдых в абхазии, гагра, туристы
отдых в абхазии, гагра, туристы
Гагра попала в топ самых популярных направлений для отдыха с детьми в начале осени
Российский сервис бронирований отелей и квартир Tvil.ru выявил, куда поехать с детьми в сентябре.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik.
Гагра попала в список самых востребованных направлений для путешествий с детьми в начале осени, сообщает Tvil.ru.
Помимо абхазского курорта, в рейтинге оказались Сочи, Ялта, Гагра, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Волгоград и Воронеж.
По данным сервиса, российские семьи в сентябре бронируют отели и квартиры в среднем на неделю и тратят на проживание от 2,8 до 4,2 тысячи рублей в сутки.
Десять популярных городов для поездок с детьми в сентябре:
Город
Средняя стоимость ночи
Средняя продолжительность поездки
Сочи
3615 рублей
8 ночей
Санкт-Петербург
3724 рубля
5 ночей
Ялта
4249 рублей
8 ночей
Москва
4237 рублей
4 ночи
Гагра
3459 рублей
8 ночей
Казань
3011 рублей
3 ночи
Кисловодск
2907 рублей
7 ночей
Калининград
2829 рублей
6 ночей
Волгоград
2858 рублей
3 ночи
Воронеж
2822 рубля
1 ночь
Данные предоставлены на основании бронирований отелей и квартир на Tvil.ru туристами, путешествующими с детьми, в сентябре 2022 года.