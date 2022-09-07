https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/glava-voz-zayavil-o-snizhenii-chisla-smertey-ot-covid-19--1041382052.html

Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19

Глава ВОЗ заявил о снижении числа смертей от COVID-19

По состоянию на 28 августа 2022 года, во всем мире с начала пандемии было зарегистрировано более 598 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 6,4... 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T18:00+0300

2022-09-07T18:00+0300

2022-09-07T20:54+0300

воз

мировая пандемия коронавируса covid-19

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Число смертей от COVID-19 во всем мире продолжает снижаться, с февраля еженедельное количество смертей упало на 80%, заявил в среду на пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.“Глобальный всплеск заболеваемости и смертности снижается. Это очень обнадеживает, но у нас нет никаких гарантий продолжения этой тенденции. Число еженедельных смертей упало на 80% с февраля”, - сказал он.

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2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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воз, мировая пандемия коронавируса covid-19