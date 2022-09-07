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Минобороны: уничтожено крупное украинское хранилище топлива под Кривым Рогом
Минобороны: уничтожено крупное украинское хранилище топлива под Кривым Рогом
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T13:05+0300
2022-09-07T13:05+0300
2022-09-07T13:58+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ.Украинские войска из-за больших потерь в течение последних суток приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении.На этом направлении украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки.Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР полностью освободили населенный пункт Кодема.
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россия, украина, министерство обороны рф
Минобороны: уничтожено крупное украинское хранилище топлива под Кривым Рогом
13:05 07.09.2022 (обновлено: 13:58 07.09.2022)
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объемом более 5,5 тысячи тонн", – говорится в сообщении.
Украинские войска из-за больших потерь в течение последних суток приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении.
На этом направлении украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР полностью освободили населенный пункт Кодема.