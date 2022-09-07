https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/minoborony-unichtozheno-krupnoe-ukrainskoe-khranilische-topliva-pod-krivym-rogom-1041375031.html

Минобороны: уничтожено крупное украинское хранилище топлива под Кривым Рогом

Минобороны: уничтожено крупное украинское хранилище топлива под Кривым Рогом

СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ. 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T13:05+0300

2022-09-07T13:05+0300

2022-09-07T13:58+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ.Украинские войска из-за больших потерь в течение последних суток приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении.На этом направлении украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки.Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР полностью освободили населенный пункт Кодема.

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