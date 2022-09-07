Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/minoborony-unichtozheno-krupnoe-ukrainskoe-khranilische-topliva-pod-krivym-rogom-1041375031.html
Минобороны: уничтожено крупное украинское хранилище топлива под Кривым Рогом
Минобороны: уничтожено крупное украинское хранилище топлива под Кривым Рогом
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T13:05+0300
2022-09-07T13:58+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041357286_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_665591b5fed8bf6ffadd5793b28c5caa.jpg
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ.Украинские войска из-за больших потерь в течение последних суток приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении.На этом направлении украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки.Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР полностью освободили населенный пункт Кодема.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/06/1041357286_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_172ccd5b5eaa4484f76e528ceaf4fa76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, украина, министерство обороны рф
россия, украина, министерство обороны рф

Минобороны: уничтожено крупное украинское хранилище топлива под Кривым Рогом

13:05 07.09.2022 (обновлено: 13:58 07.09.2022)
© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении
Работа артиллерии НМ ДНР на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2022
© Sputnik / Сергей Аверин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Уничтожено крупное хранилище топлива для военной техники Украины под Кривым Рогом, сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Высокоточным оружием воздушного базирования в районе Кривого Рога Днепропетровской области уничтожено хранилище топлива для военной техники вооруженных сил Украины объемом более 5,5 тысячи тонн", – говорится в сообщении.

Украинские войска из-за больших потерь в течение последних суток приостановили наступление на Николаево-Криворожском направлении.
На этом направлении украинские военные потеряли более 150 человек, четыре танка и шесть БМП за прошедшие сутки.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что российские войска в ходе успешного наступления в ДНР полностью освободили населенный пункт Кодема.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0