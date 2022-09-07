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"Мы один народ": Бжания поздравил народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания
"Мы один народ": Бжания поздравил народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания
В Черкесске состоялась встреча глав Абхазии и КЧР Аслана Бжания и Рашида Темрезова. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T11:00+0300
2022-09-07T11:00+0300
2022-09-07T11:32+0300
в абхазии
аслан бжания
карачаево-черкесия
абхазия
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и народ со 100-летием со дня основания республики, сообщает пресс-служба главы государства.Рашид Темрезов в свою очередь отметил важность развития и укрепления братских связей."Для меня большая честь видеть вас на праздновании 100-летия со дня образования нашей республики. Это большой подарок видеть братьев-абхазов в такой праздник. Спасибо, что вы с нами в этот день", – добавил он. Бжания поблагодарил главу республики за приглашение и подчеркнул, что КЧР динамично развивается, а команда Темрезова сумела установить здесь межнациональный мир. Президент Абхазии и глава КЧР обсудили актуальные вопросы сотрудничества.Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.
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аслан бжания, карачаево-черкесия, абхазия
аслан бжания, карачаево-черкесия, абхазия
"Мы один народ": Бжания поздравил народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания
11:00 07.09.2022 (обновлено: 11:32 07.09.2022)
В Черкесске состоялась встреча глав Абхазии и КЧР Аслана Бжания и Рашида Темрезова.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и народ со 100-летием со дня основания республики, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы приехали в вашу прекрасную республику к своим братьям. Мы один народ, и в такой день находиться здесь, с вами, для меня большая честь", – подчеркнул президент.
Рашид Темрезов в свою очередь отметил важность развития и укрепления братских связей.
"Для меня большая честь видеть вас на праздновании 100-летия со дня образования нашей республики. Это большой подарок видеть братьев-абхазов в такой праздник. Спасибо, что вы с нами в этот день", – добавил он.
Бжания поблагодарил главу республики за приглашение и подчеркнул, что КЧР динамично развивается, а команда Темрезова сумела установить здесь межнациональный мир.
Президент Абхазии и глава КЧР обсудили актуальные вопросы сотрудничества.
Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.