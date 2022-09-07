https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/my-odin-narod-bzhaniya-pozdravil-narod--karachaevo-cherkesii-so-100-letiem-so-dnya-osnovaniya-1041372810.html

"Мы один народ": Бжания поздравил народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания

"Мы один народ": Бжания поздравил народ Карачаево-Черкесии со 100-летием со дня основания

В Черкесске состоялась встреча глав Абхазии и КЧР Аслана Бжания и Рашида Темрезова. 07.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

аслан бжания

карачаево-черкесия

абхазия

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и народ со 100-летием со дня основания республики, сообщает пресс-служба главы государства.Рашид Темрезов в свою очередь отметил важность развития и укрепления братских связей."Для меня большая честь видеть вас на праздновании 100-летия со дня образования нашей республики. Это большой подарок видеть братьев-абхазов в такой праздник. Спасибо, что вы с нами в этот день", – добавил он. Бжания поблагодарил главу республики за приглашение и подчеркнул, что КЧР динамично развивается, а команда Темрезова сумела установить здесь межнациональный мир. Президент Абхазии и глава КЧР обсудили актуальные вопросы сотрудничества.Аслан Бжания с 6 по 12 сентября находится с визитом в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгее.

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