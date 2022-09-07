https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/pensionnyy-fond-abkhazii-nazval-summu-pensiy-i-posobiy-vyplachennykh-za-vosem-mesyatsev--1041376186.html
Пенсионный фонд Абхазии назвал сумму пенсий и пособий, выплаченных за восемь месяцев
Пенсионный фонд Абхазии назвал сумму пенсий и пособий, выплаченных за восемь месяцев
Количество получателей пенсий и пособий в 2022 году составляет 49172 человека. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T15:13+0300
2022-09-07T15:13+0300
2022-09-07T16:46+0300
пенсия
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Пенсионный фонд Абхазии выплатил пенсий, пособий и доплат за восемь месяцев 2022 года в сумме 825,8 млн руб, сообщил агентству "Апсныпресс" глава фонда Денис Гулария. За август фонд профинансировал пенсий и доплат на сумму 103,2 млн руб. Гулария отметил, что финансирование пенсий и пособий за июль было завершено 4 августа.Отставание по выплатам абхазских пенсий и пособий существенно сократилось, заявил Гулария."До конца года мы своими силами планируем полностью наверстать отставание. С 19 сентября фонд начнет выплату пенсий за сентябрь категориям пенсионеров, связанным с войной", – сказал он.По его словам, за восемь месяцев в фонд поступили страховые взносы в сумме 679,6 млн руб, в 2021 году - 574,9 млн руб.Глава фонда также рассказал, что количество получателей пенсий и пособий в 2022 году составляет 49172 человека, получателей доплат к пенсиям –11 387 человек.
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пенсия, абхазия, экономика, общество
пенсия, абхазия, экономика, общество
Пенсионный фонд Абхазии назвал сумму пенсий и пособий, выплаченных за восемь месяцев
15:13 07.09.2022 (обновлено: 16:46 07.09.2022)
Количество получателей пенсий и пособий в 2022 году составляет 49172 человека.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik.
Пенсионный фонд Абхазии выплатил пенсий, пособий и доплат за восемь месяцев 2022 года в сумме 825,8 млн руб, сообщил
агентству "Апсныпресс" глава фонда Денис Гулария.
За аналогичный период 202 года было выплачено пенсий и пособий на 83 млн руб меньше, чем в этом, всего 742,2 млн руб.
За август фонд профинансировал пенсий и доплат на сумму 103,2 млн руб. Гулария отметил, что финансирование пенсий и пособий за июль было завершено 4 августа.
Отставание по выплатам абхазских пенсий и пособий существенно сократилось, заявил Гулария.
"До конца года мы своими силами планируем полностью наверстать отставание. С 19 сентября фонд начнет выплату пенсий за сентябрь категориям пенсионеров, связанным с войной", – сказал он.
По его словам, за восемь месяцев в фонд поступили страховые взносы в сумме 679,6 млн руб, в 2021 году - 574,9 млн руб.
Глава фонда также рассказал, что количество получателей пенсий и пособий в 2022 году составляет 49172 человека, получателей доплат к пенсиям –11 387 человек.