Путин заявил, что санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру
09:35 07.09.2022 (обновлено: 10:19 07.09.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
© Sputnik / Алексей Даничев/
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", считает президент России Владимир Путин.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент России Владимир Путин.
"На смену эпидемии (коронавируса) пришли иные вызовы также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", – сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.
Президент подчеркнул, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнеров.
"Россия – суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества – имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", – сказал Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.