https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/putin-zayavil-chto-sanktsionnaya-likhoradka-zapada-neset-ugrozu-vsemu-miru-1041370937.html

Путин заявил, что санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру

Путин заявил, что санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру

Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", считает президент России Владимир... 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T09:35+0300

2022-09-07T09:35+0300

2022-09-07T10:19+0300

владимир путин

россия

санкции

политика

в мире

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент России Владимир Путин.Президент подчеркнул, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнеров."Россия – суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества – имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", – сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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владимир путин, россия, санкции, политика, в мире