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https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/putin-zayavil-chto-sanktsionnaya-likhoradka-zapada-neset-ugrozu-vsemu-miru-1041370937.html
Путин заявил, что санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру
Путин заявил, что санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру
Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", считает президент России Владимир... 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T09:35+0300
2022-09-07T10:19+0300
владимир путин
россия
санкции
политика
в мире
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент России Владимир Путин.Президент подчеркнул, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнеров."Россия – суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества – имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", – сказал Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владимир путин, россия, санкции, политика, в мире
владимир путин, россия, санкции, политика, в мире

Путин заявил, что санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру

09:35 07.09.2022 (обновлено: 10:19 07.09.2022)
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме
Президент РФ В. Путин принял участие в VII Восточном экономическом форуме - Sputnik Абхазия, 1920, 07.09.2022
© Sputnik / Алексей Даничев
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Запад зайдет в тупик экономического и социального кризиса, потому что заботится лишь об интересах "золотого миллиарда", считает президент России Владимир Путин.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. На смену коронавирусу пришли другие вызовы, несущие угрозу всему миру, речь идет о санкционной лихорадке, заявил президент России Владимир Путин.

"На смену эпидемии (коронавируса) пришли иные вызовы также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его неприкрытые, агрессивные попытки навязать другим странам модели поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле", – сказал Путин на пленарной сессии VII Восточного экономического форума.

Президент подчеркнул, что Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнеров.
"Россия – суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества – имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона", – сказал Путин.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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