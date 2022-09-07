https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/srok-priema-zayavok-na-konkurs-rossotrudnichestva-vzglyad-2022-prodlen-1041381712.html

Срок приема заявок на конкурс Россотрудничества "Взгляд 2022" продлен

Срок приема заявок на конкурс Россотрудничества "Взгляд 2022" продлен

Представительство Россотрудничества в Абхазии 19 августа объявило о начале конкурса среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности... 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T17:10+0300

2022-09-07T17:10+0300

2022-09-07T17:52+0300

в абхазии

представительство россотрудничества в украине

абхазия

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Срок приема заявок на конкурс "Взгляд 2022" продлен до 10 октября, сообщили в представительстве Россотрудничества в Абхазии. Конкурс стартовал 19 августа, его итоги будут подведены 14 октября.Основные номинации в конкурсе:Итоги подведет жюри, в состав которого войдут известные представители журналистского сообщества Абхазии.Отмечается, что к конкурсу принимаются работы как на русском, так и на абхазском.Для участия в конкурсе нужно направить оригинальную авторскую работу, написанную в 2022 году, она может быть как опубликованной ранее, так и не опубликованной в СМИ.Текст можно направить на электронную почту konkurs.rs.gov@mail.ru вместе с конкурсной заявкой или принести в офис Россотрудничества, расположенный в Сухуме по адресу улица Генерала Дбар, дом 3, кабинет 332.Международное информационное агентство Sputnik Абхазии выступает информационным партнером конкурса.

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