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Срок приема заявок на конкурс Россотрудничества "Взгляд 2022" продлен
Срок приема заявок на конкурс Россотрудничества "Взгляд 2022" продлен
Представительство Россотрудничества в Абхазии 19 августа объявило о начале конкурса среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности... 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T17:10+0300
2022-09-07T17:10+0300
2022-09-07T17:52+0300
в абхазии
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абхазия
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Срок приема заявок на конкурс "Взгляд 2022" продлен до 10 октября, сообщили в представительстве Россотрудничества в Абхазии. Конкурс стартовал 19 августа, его итоги будут подведены 14 октября.Основные номинации в конкурсе:Итоги подведет жюри, в состав которого войдут известные представители журналистского сообщества Абхазии.Отмечается, что к конкурсу принимаются работы как на русском, так и на абхазском.Для участия в конкурсе нужно направить оригинальную авторскую работу, написанную в 2022 году, она может быть как опубликованной ранее, так и не опубликованной в СМИ.Текст можно направить на электронную почту konkurs.rs.gov@mail.ru вместе с конкурсной заявкой или принести в офис Россотрудничества, расположенный в Сухуме по адресу улица Генерала Дбар, дом 3, кабинет 332.Международное информационное агентство Sputnik Абхазии выступает информационным партнером конкурса.
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представительство россотрудничества в украине, абхазия
представительство россотрудничества в украине, абхазия
Срок приема заявок на конкурс Россотрудничества "Взгляд 2022" продлен
17:10 07.09.2022 (обновлено: 17:52 07.09.2022)
Представительство Россотрудничества в Абхазии 19 августа объявило о начале конкурса среди журналистов Абхазии "Взгляд 2022" на лучшее освещение деятельности России в республике.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Срок приема заявок на конкурс "Взгляд 2022" продлен до 10 октября, сообщили в представительстве Россотрудничества в Абхазии.
Конкурс стартовал 19 августа, его итоги будут подведены 14 октября.
Основные номинации в конкурсе:
лучший информационный материал,
лучшая аналитическая публикация,
лучшая публикация художественно-публичного жанра в журналистике (эссе),
Итоги подведет жюри, в состав которого войдут известные представители журналистского сообщества Абхазии.
Отмечается, что к конкурсу принимаются работы как на русском, так и на абхазском.
Для участия в конкурсе нужно направить оригинальную авторскую работу, написанную в 2022 году, она может быть как опубликованной ранее, так и не опубликованной в СМИ.
Текст можно направить на электронную почту konkurs.rs.gov@mail.ru вместе с конкурсной заявкой или принести в офис Россотрудничества, расположенный в Сухуме по адресу улица Генерала Дбар, дом 3, кабинет 332.
Международное информационное агентство Sputnik Абхазии выступает информационным партнером конкурса.