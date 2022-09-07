https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/takie-obstoyatelstva-otyrba-i-kharaniya-ob-itogakh-deklaratsionnoy-kampanii-v-abkhazii--1041356287.html

Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии

Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии

О декларировании доходов в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали глава антикоррупционного Управления Министерства по налогам и сборам республики Рустам... 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T12:35+0300

2022-09-07T12:35+0300

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Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии

Как сообщил Отырба, более пяти с половиной тысяч деклараций представили в Абхазии."Суммарно это составляет 2035 декларантов, 5750 – это общее количество вместе с членами семей декларантов. Если говорить об организациях, государственных учреждениях, которые представили декларации своих сотрудников, это 336 организаций", – подчеркнул он.По словам участников программы, наблюдается положительная динамика заполнения деклараций. Об этом, а также о том, какие меры применяются в отношении тех, кто не предоставил отчет о доходах, слушайте в аудиофайле. Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием декларации за 2021 год завершился 1 августа.

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