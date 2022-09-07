https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/takie-obstoyatelstva-otyrba-i-kharaniya-ob-itogakh-deklaratsionnoy-kampanii-v-abkhazii--1041356287.html
Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии
Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии
О декларировании доходов в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали глава антикоррупционного Управления Министерства по налогам и сборам республики Рустам... 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T12:35+0300
2022-09-07T12:35+0300
2022-09-07T12:43+0300
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Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии
Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии
Как сообщил Отырба, более пяти с половиной тысяч деклараций представили в Абхазии."Суммарно это составляет 2035 декларантов, 5750 – это общее количество вместе с членами семей декларантов. Если говорить об организациях, государственных учреждениях, которые представили декларации своих сотрудников, это 336 организаций", – подчеркнул он.По словам участников программы, наблюдается положительная динамика заполнения деклараций. Об этом, а также о том, какие меры применяются в отношении тех, кто не предоставил отчет о доходах, слушайте в аудиофайле. Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием декларации за 2021 год завершился 1 августа.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии, декларации, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, министерство по налогам и сборам абхазии, декларации, аудио
Такие обстоятельства: Отырба и Харания об итогах декларационной кампании в Абхазии
12:35 07.09.2022 (обновлено: 12:43 07.09.2022)
О декларировании доходов в Абхазии в эфире радио Sputnik рассказали глава антикоррупционного Управления Министерства по налогам и сборам республики Рустам Отырба и инспектор ведомства Камилла Харания.
Как сообщил Отырба, более пяти с половиной тысяч деклараций представили в Абхазии.
"Суммарно это составляет 2035 декларантов, 5750 – это общее количество вместе с членами семей декларантов. Если говорить об организациях, государственных учреждениях, которые представили декларации своих сотрудников, это 336 организаций", – подчеркнул он.
По словам участников программы, наблюдается положительная динамика заполнения деклараций.
Об этом, а также о том, какие меры применяются в отношении тех, кто не предоставил отчет о доходах, слушайте в аудиофайле
.
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием декларации за 2021 год завершился 1 августа.