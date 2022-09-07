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Тридцать восемь человек погибли за восемь месяцев 2022 года в ДТП в Абхазии
Тридцать восемь человек погибли за восемь месяцев 2022 года в ДТП в Абхазии
Всего в Абхазии, по данным ГАИ МВД республики, зарегистрировал 69224 транспортных средства. 07.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-07T09:00+0300
2022-09-07T09:00+0300
2022-09-07T10:23+0300
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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Тридцать восемь человек погибли за восемь месяцев 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии. Об этом на совещании у премьер-министра Александра Анкваб рассказал начальник ГАИ МВД республики Батал Агрба. Травмы за этот период в происшествиях на дорогах получили 182 человека. Рекордсменами по количеству ДТП стали Гагрский район и трасса Псоу-Сухум.В 2021 году за аналогичный период произошло 113 ДТП, погибли 23 человека. Начальник ГАИ отметил, что с января по август было совершено 57 203 нарушения правил дорожного движения. При этом методом фотофиксации выявлено 14 824 нарушений.Общая сумма штрафов - 46,1 млн руб, а права управления транспортным средством лишены 1162 человека.Премьер-министр поручил Баталу Агрба не снижать темпы профилактической работы на дорогах и улучшать показатели.
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гаи, дтп, мвд абхазии, абхазия
гаи, дтп, мвд абхазии, абхазия
Тридцать восемь человек погибли за восемь месяцев 2022 года в ДТП в Абхазии
09:00 07.09.2022 (обновлено: 10:23 07.09.2022)
Всего в Абхазии, по данным ГАИ МВД республики, зарегистрировал 69224 транспортных средства.
СУХУМ, 7 сен – Sputnik.
Тридцать восемь человек погибли за восемь месяцев 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии. Об этом на совещании у премьер-министра Александра Анкваб рассказал
начальник ГАИ МВД республики Батал Агрба.
По словам Агрба, за восемь месяцев этого года на дорогах Абхазии произошло 132 ДТП, в которых погибли 38 человек. Он добавил, что 18 погибших в ДТП человек были в возрасте от 18 до 40 лет.
Травмы за этот период в происшествиях на дорогах получили 182 человека. Рекордсменами по количеству ДТП стали Гагрский район и трасса Псоу-Сухум.
В 2021 году за аналогичный период произошло 113 ДТП, погибли 23 человека.
Начальник ГАИ отметил, что с января по август было совершено 57 203 нарушения правил дорожного движения. При этом методом фотофиксации выявлено 14 824 нарушений.
Общая сумма штрафов - 46,1 млн руб, а права управления транспортным средством лишены 1162 человека.
Премьер-министр поручил Баталу Агрба не снижать темпы профилактической работы на дорогах и улучшать показатели.