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Тридцать восемь человек погибли за восемь месяцев 2022 года в ДТП в Абхазии

Тридцать восемь человек погибли за восемь месяцев 2022 года в ДТП в Абхазии

Всего в Абхазии, по данным ГАИ МВД республики, зарегистрировал 69224 транспортных средства. 07.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 7 сен – Sputnik. Тридцать восемь человек погибли за восемь месяцев 2022 года в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии. Об этом на совещании у премьер-министра Александра Анкваб рассказал начальник ГАИ МВД республики Батал Агрба. Травмы за этот период в происшествиях на дорогах получили 182 человека. Рекордсменами по количеству ДТП стали Гагрский район и трасса Псоу-Сухум.В 2021 году за аналогичный период произошло 113 ДТП, погибли 23 человека. Начальник ГАИ отметил, что с января по август было совершено 57 203 нарушения правил дорожного движения. При этом методом фотофиксации выявлено 14 824 нарушений.Общая сумма штрафов - 46,1 млн руб, а права управления транспортным средством лишены 1162 человека.Премьер-министр поручил Баталу Агрба не снижать темпы профилактической работы на дорогах и улучшать показатели.

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