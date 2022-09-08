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Неброшенная заброшка: станция "Тамыш" и ее смотритель
Неброшенная заброшка: станция "Тамыш" и ее смотритель
Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. Новый "герой" – станция "Тамыш" в Очамчырском районе. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
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Станция "Тамыш" была построена в 1949 году, в ее строительстве были задействованы пленные немцы. Во времена СССР здесь проходили как местные поезда и электрички, так и транзитный транспорт в другие республики.Во время Отечественной войны народа Абхазии станция, как и большинство других зданий инфраструктуры, пострадала. В 1994 году местный житель, сотрудник железной дороги Гиви Зантария, который остался без работы, решил не забрасывать здание. Он поддерживал порядок своими силами – покрасил стены, расчистил территорию, высадил во дворе цветы.Поезда здесь уже давно не останавливаются, проезжают мимо "Тамыша" в сторону Очамчыры, но Зантария все равно каждый день ходит на работу и верит, что когда-то станция заполнится пассажирами.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Неброшенная заброшка: станция "Тамыш" и ее смотритель

17:33 08.09.2022
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Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. Новый "герой" – станция "Тамыш" в Очамчырском районе.
Станция "Тамыш" была построена в 1949 году, в ее строительстве были задействованы пленные немцы. Во времена СССР здесь проходили как местные поезда и электрички, так и транзитный транспорт в другие республики.
Во время Отечественной войны народа Абхазии станция, как и большинство других зданий инфраструктуры, пострадала. В 1994 году местный житель, сотрудник железной дороги Гиви Зантария, который остался без работы, решил не забрасывать здание. Он поддерживал порядок своими силами – покрасил стены, расчистил территорию, высадил во дворе цветы.
Поезда здесь уже давно не останавливаются, проезжают мимо "Тамыша" в сторону Очамчыры, но Зантария все равно каждый день ходит на работу и верит, что когда-то станция заполнится пассажирами.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция "Тамыш" находится в одноименном селе Очамчырского района.

Железнодорожная станция &quot;Тамыш&quot; находится в одноименном селе Очамчырского района. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Железнодорожная станция "Тамыш" находится в одноименном селе Очамчырского района.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это небольшое здание - часть сети Абхазской железнодорожной дороги.

Это небольшое здание - часть сети Абхазской железнодорожной дороги. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это небольшое здание - часть сети Абхазской железнодорожной дороги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция была открыта в 1949 году.

Станция была открыта в 1949 году. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Станция была открыта в 1949 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ее строительстве были задействованы пленные немцы.

В ее строительстве были задействованы пленные немцы. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ее строительстве были задействованы пленные немцы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во времена СССР здесь проходили как местные поезда и электрички, так и транзитный транспорт в другие республики.

Во времена СССР здесь проходили как местные поезда и электрички, так и транзитный транспорт в другие республики. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во времена СССР здесь проходили как местные поезда и электрички, так и транзитный транспорт в другие республики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В годы Отечественной войны народа Абхазии здание пострадало, было испорчено оборудование.

В годы Отечественной войны народа Абхазии здание пострадало, было испорчено оборудование. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В годы Отечественной войны народа Абхазии здание пострадало, было испорчено оборудование.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1994 году местный житель, железнодорожник Гиви Зантария решил восстановить здание.

В 1994 году местный житель, железнодорожник Гиви Зантария решил восстановить здание. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В 1994 году местный житель, железнодорожник Гиви Зантария решил восстановить здание.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он привел станцию в порядок – покрасил стены, расчистил территорию, высадил цветы вокруг. Станция вновь "ожила".

Он привел станцию в порядок – покрасил стены, расчистил территорию, высадил цветы вокруг. Станция вновь &quot;ожила&quot;. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он привел станцию в порядок – покрасил стены, расчистил территорию, высадил цветы вокруг. Станция вновь "ожила".

© Sputnik / Томас Тхайцук

В восстановлении станции новому руководителю помогло и руководство Абхазской железной дороги.

В восстановлении станции новому руководителю помогло и руководство Абхазской железной дороги. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В восстановлении станции новому руководителю помогло и руководство Абхазской железной дороги.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкие поезда на станции не останавливаются уже 30 лет, они проезжают дальше в сторону Очамчыры.

Редкие поезда на станции не останавливаются уже 30 лет, они проезжают дальше в сторону Очамчыры. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкие поезда на станции не останавливаются уже 30 лет, они проезжают дальше в сторону Очамчыры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

О станции и его руководителе даже был снят короткометражный докфильм "Ушел 30 минут назад".

О станции и его руководителе даже был снят короткометражный докфильм &quot;Ушел 30 минут назад&quot;. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

О станции и его руководителе даже был снят короткометражный докфильм "Ушел 30 минут назад".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Новый "хозяин" станции верит, что когда-то здесь будут останавливаться междугородние поезда и "Тамыш" вновь оживет.

Новый &quot;хозяин&quot; станции верит, что когда-то здесь будут останавливаться междугородние поезда и &quot;Тамыш&quot; вновь оживет. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Новый "хозяин" станции верит, что когда-то здесь будут останавливаться междугородние поезда и "Тамыш" вновь оживет.

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