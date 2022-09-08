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Неброшенная заброшка: станция "Тамыш" и ее смотритель

Неброшенная заброшка: станция "Тамыш" и ее смотритель

Sputnik продолжает знакомить читателей с железнодорожным наследием Абхазии. Новый "герой" – станция "Тамыш" в Очамчырском районе. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T17:33+0300

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Станция "Тамыш" была построена в 1949 году, в ее строительстве были задействованы пленные немцы. Во времена СССР здесь проходили как местные поезда и электрички, так и транзитный транспорт в другие республики.Во время Отечественной войны народа Абхазии станция, как и большинство других зданий инфраструктуры, пострадала. В 1994 году местный житель, сотрудник железной дороги Гиви Зантария, который остался без работы, решил не забрасывать здание. Он поддерживал порядок своими силами – покрасил стены, расчистил территорию, высадил во дворе цветы.Поезда здесь уже давно не останавливаются, проезжают мимо "Тамыша" в сторону Очамчыры, но Зантария все равно каждый день ходит на работу и верит, что когда-то станция заполнится пассажирами.

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