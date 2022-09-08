https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/abkhaziya-popala-v-troyku-populyarnykh-u-turistov-napravleniy-dlya-osennikh-pokhodov-1041387322.html
Абхазия попала в тройку популярных у туристов направлений для осенних походов
Абхазия попала в тройку популярных у туристов направлений для осенних походов
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в поход осенью. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T17:00+0300
2022-09-08T17:00+0300
2022-09-08T17:00+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Походы по горным ущельям, рекам и к озеру Рица в Абхазии выбирают 12% туристов, по данным сервиса Tvil.ru.Первое по популярности место для походов – Карелия, 29,3%, вторая строчка за Горным Алтаем, горой Белуха – 26,6%.По данным МЧС России, в три раза увеличился спрос у туристов к походам по сравнению с 2020 годом.
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отдых в абхазии, горы, абхазия
отдых в абхазии, горы, абхазия
Абхазия попала в тройку популярных у туристов направлений для осенних походов
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в поход осенью.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik.
Походы по горным ущельям, рекам и к озеру Рица в Абхазии выбирают 12% туристов, по данным сервиса Tvil.ru.
Первое по популярности место для походов – Карелия, 29,3%, вторая строчка за Горным Алтаем, горой Белуха – 26,6%.
По данным МЧС России, в три раза увеличился спрос у туристов к походам по сравнению с 2020 годом.
Десять популярных направлений для осенних походов
Направление
%
Карелия, озера и реки
29,33%
Горный Алтай, гора Белуха
26.67%
Абхазия, озеро Рица
12%
Карачаево-Черкесия, Домбай
9,33%
Краснодарский край, Кавказский биосферный заповедник
8%
Красноярский край, парк "Ергаки"
5,33%
Карачаево-Черкесия, Имеретинские озера
4%
Красноярский край, нацпарк "Красноярские столбы" и река Мана
2,67%
Кабардино-Балкария, Приэльбрусье
1,33%
Мурманская область, горы Хибины
1,33%