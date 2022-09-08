https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/abkhaziya-popala-v-troyku-populyarnykh-u-turistov-napravleniy-dlya-osennikh-pokhodov-1041387322.html

Абхазия попала в тройку популярных у туристов направлений для осенних походов

Абхазия попала в тройку популярных у туристов направлений для осенних походов

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они хотели отправиться в поход осенью. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T17:00+0300

2022-09-08T17:00+0300

2022-09-08T17:00+0300

в абхазии

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абхазия

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Походы по горным ущельям, рекам и к озеру Рица в Абхазии выбирают 12% туристов, по данным сервиса Tvil.ru.Первое по популярности место для походов – Карелия, 29,3%, вторая строчка за Горным Алтаем, горой Белуха – 26,6%.По данным МЧС России, в три раза увеличился спрос у туристов к походам по сравнению с 2020 годом.

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