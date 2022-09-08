https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/bzhaniya-vstretilsya-s-materyami-dobrovoltsev-iz-kchr-pogibshikh-v-abkhazii-1041389501.html

Бжания встретился с матерями добровольцев из КЧР, погибших в Абхазии

Бжания встретился с матерями добровольцев из КЧР, погибших в Абхазии

В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов воевали 120 добровольцев из КЧР, 13 из них погибли. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T14:05+0300

2022-09-08T14:05+0300

2022-09-08T16:53+0300

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с матерями добровольцев из Карачаево-Черкесии, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Абхазская делегация во главе с президентом возложила цветы к памятнику добровольцам КЧР, а также к памятнику государственного и общественного деятеля Юрия Калмыкова.Глава государства также посетил образовательный комплекс, который по решению Рашида Темрезова носит имя Владислава Ардзинба. В учебном заведении особое внимание уделяется развитию абазинского и абхазского языков.Президент Абхазии также посетил могилу кавалера ордена Леона Муссы Даурова в ауле Хабез.

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