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Бжания встретился с матерями добровольцев из КЧР, погибших в Абхазии
Бжания встретился с матерями добровольцев из КЧР, погибших в Абхазии
В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов воевали 120 добровольцев из КЧР, 13 из них погибли. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T14:05+0300
2022-09-08T14:05+0300
2022-09-08T16:53+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с матерями добровольцев из Карачаево-Черкесии, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Абхазская делегация во главе с президентом возложила цветы к памятнику добровольцам КЧР, а также к памятнику государственного и общественного деятеля Юрия Калмыкова.Глава государства также посетил образовательный комплекс, который по решению Рашида Темрезова носит имя Владислава Ардзинба. В учебном заведении особое внимание уделяется развитию абазинского и абхазского языков.Президент Абхазии также посетил могилу кавалера ордена Леона Муссы Даурова в ауле Хабез.
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абхазия, аслан бжания, кчр, овна
абхазия, аслан бжания, кчр, овна
Бжания встретился с матерями добровольцев из КЧР, погибших в Абхазии
14:05 08.09.2022 (обновлено: 16:53 08.09.2022)
В Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов воевали 120 добровольцев из КЧР, 13 из них погибли.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с матерями добровольцев из Карачаево-Черкесии, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Абхазская делегация во главе с президентом возложила цветы к памятнику добровольцам КЧР, а также к памятнику государственного и общественного деятеля Юрия Калмыкова.
Глава государства также посетил образовательный комплекс, который по решению Рашида Темрезова носит имя Владислава Ардзинба. В учебном заведении особое внимание уделяется развитию абазинского и абхазского языков.
"Братья Абаза! Знайте, что руководство Абхазии всегда будет укреплять и развивать наши связи! Благословит вас Всевышний! Президент Абхазии", – Аслан Бжания оставил запись в Книге Памяти.
Президент Абхазии также посетил могилу кавалера ордена Леона Муссы Даурова в ауле Хабез.