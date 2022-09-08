https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/glava-mchs-abkhazii-rasskazal-kogda-v-donbass-otpravyat-novyy-gumanitarnyy-gruz-1041389299.html
Глава МЧС Абхазии рассказал, когда в Донбасс отправят новый гуманитарный груз
Глава МЧС Абхазии рассказал, когда в Донбасс отправят новый гуманитарный груз
МЧС Абхазии начало формировать очередной гуманитарный груз для ДНР 2 сентября. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T14:40+0300
2022-09-08T14:40+0300
2022-09-08T15:24+0300
мчс абхазии
в абхазии
гуманитарная помощь
днр
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Новый гуманитарный груз будет отправлен в Донбасс в конце недели, рассказал на совещании с главой Минтуризма Теймуразом Хишба министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма. Теймураз Хишба отметил, что готов лично оказать финансовую помощь Донбассу для приобретения необходимых товаров.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мчс абхазии, гуманитарная помощь, днр
мчс абхазии, гуманитарная помощь, днр
Глава МЧС Абхазии рассказал, когда в Донбасс отправят новый гуманитарный груз
14:40 08.09.2022 (обновлено: 15:24 08.09.2022)
МЧС Абхазии начало формировать очередной гуманитарный груз для ДНР 2 сентября.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Новый гуманитарный груз будет отправлен в Донбасс в конце недели, рассказал на совещании с главой Минтуризма Теймуразом Хишба министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.
"Приезжая туда, мы составляем список того, что им необходимо. Не все можем отвезти, но стараемся по мере возможности. Также мы доставляем бойцам все необходимое", – сказал Квициния.
Теймураз Хишба отметил, что готов лично оказать финансовую помощь Донбассу для приобретения необходимых товаров.