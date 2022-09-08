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МЧС Абхазии: в этом году количество несчастных случаев на воде и в горах уменьшилось
МЧС Абхазии: в этом году количество несчастных случаев на воде и в горах уменьшилось
В четверг, 8 сентября, состоялась встреча министра туризма Теймураза Хишба с главой МЧС Львом Квициния. На встрече обсуждались вопросы, связанные с... 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T15:12+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Количество несчастных случаев на воде и в горах уменьшилось, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на встрече с главой Минтуризма Теймуразом Хишба. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма."К сожалению, за последние два-три дня у нас два утопленника, но если говорить о статистике, то она, по сравнению с прошлым годом, гораздо меньше. Туристы стали более дисциплинированными, это отчасти зависит и от того, что у нас новые законы, положения и больше контроля. Это тоже играет определенную роль", – сказал Квициния.Он также напомнил, что в этом году гораздо меньше происшествий в горах, практически не было тревожных сообщений.Теймураз Хишба отметил, что поток отдыхающих ожидается еще в сентябре и октябре, и нужно быть готовыми к этому.
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мчс абхазии, отдых в абхазии, туристы, абхазия
мчс абхазии, отдых в абхазии, туристы, абхазия
МЧС Абхазии: в этом году количество несчастных случаев на воде и в горах уменьшилось
15:12 08.09.2022 (обновлено: 15:26 08.09.2022)
В четверг, 8 сентября, состоялась встреча министра туризма Теймураза Хишба с главой МЧС Львом Квициния. На встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью людей на пляжах, статистикой утонувших в этом году.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Количество несчастных случаев на воде и в горах уменьшилось, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на встрече с главой Минтуризма Теймуразом Хишба. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма.
"К сожалению, за последние два-три дня у нас два утопленника, но если говорить о статистике, то она, по сравнению с прошлым годом, гораздо меньше. Туристы стали более дисциплинированными, это отчасти зависит и от того, что у нас новые законы, положения и больше контроля. Это тоже играет определенную роль", – сказал Квициния.
Он также напомнил, что в этом году гораздо меньше происшествий в горах, практически не было тревожных сообщений.
"Вы помните, с какими проблемами мы сталкивались раньше. Были различные маршруты, о которых не уведомляли спасателей. Но в этом году гораздо меньше пострадавших и практически не было тревожных сообщений. В целом сезон проходит неплохо", – сказал Квициния.
Теймураз Хишба отметил, что поток отдыхающих ожидается еще в сентябре и октябре, и нужно быть готовыми к этому.