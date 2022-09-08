https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/minoborony-rossii-voennye-ukrainy-v-nikolaevskoy-oblasti-brosayut-pozitsii-iz-za-poter-1041392041.html
Минобороны России: военные Украины в Николаевской области бросают позиции из-за потерь
Минобороны России: военные Украины в Николаевской области бросают позиции из-за потерь
ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам войск Украины на Николаево-Криворожском... 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T15:50+0300
2022-09-08T15:50+0300
2022-09-08T15:50+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Военные мотопехотной бригады Украины в Николаевской области самовольно уходят с позиций из-за больших потерь, сообщили в Минобороны России.Кроме того, уточнили в министерстве, в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.В Минобороны сообщили, что в целом на Николаево-Криворожском направлении наступательных действий украинскими войсками из-за их больших потерь за последние сутки не проводилось. Такая же ситуация была 7 сентября. 6 сентября украинские военные пытались атаковать на отдельных участках.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Минобороны России: военные Украины в Николаевской области бросают позиции из-за потерь
ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам войск Украины на Николаево-Криворожском направлении.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Военные мотопехотной бригады Украины в Николаевской области самовольно уходят с позиций из-за больших потерь, сообщили в Минобороны России.
"В результате больших потерь от сосредоточенных огневых ударов российских Вооруженных сил по позициям 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Украинка, Зеленый Гай и Новогригорьевка Николаевской области украинские военнослужащие отказались выполнять боевые задачи и начали самовольный отход в тыловые районы", – сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в министерстве, в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.
В Минобороны сообщили, что в целом на Николаево-Криворожском направлении наступательных действий украинскими войсками из-за их больших потерь за последние сутки не проводилось. Такая же ситуация была 7 сентября. 6 сентября украинские военные пытались атаковать на отдельных участках.