https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/minoborony-rossii-voennye-ukrainy-v-nikolaevskoy-oblasti-brosayut-pozitsii-iz-za-poter-1041392041.html

Минобороны России: военные Украины в Николаевской области бросают позиции из-за потерь

Минобороны России: военные Украины в Николаевской области бросают позиции из-за потерь

ВКС России, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить высокоточные удары по подразделениям и резервам войск Украины на Николаево-Криворожском... 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T15:50+0300

2022-09-08T15:50+0300

2022-09-08T15:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/08/1041391869_0:0:3033:1707_1920x0_80_0_0_a3a4b50ec4a69ac46877fad516371b15.jpg

СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Военные мотопехотной бригады Украины в Николаевской области самовольно уходят с позиций из-за больших потерь, сообщили в Минобороны России.Кроме того, уточнили в министерстве, в районе Мураховки Николаевской области уничтожен склад боеприпасов, истребительной авиацией ВКС России в районе Константиновки Николаевской области сбит Су-25 воздушных сил Украины.В Минобороны сообщили, что в целом на Николаево-Криворожском направлении наступательных действий украинскими войсками из-за их больших потерь за последние сутки не проводилось. Такая же ситуация была 7 сентября. 6 сентября украинские военные пытались атаковать на отдельных участках.

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

украина, россия, министерство обороны рф