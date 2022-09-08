https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/nachalo-blokady-leningrada-arkhivnye-kadry-1041384821.html

Начало блокады Ленинграда: архивные кадры

Начало блокады Ленинграда: архивные кадры

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Это была самая кровопролитная осада в истории человечества. Она длилась 872 дня. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

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Единственный путь – "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, – был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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