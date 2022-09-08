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Начало блокады Ленинграда: архивные кадры
Начало блокады Ленинграда: архивные кадры
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Это была самая кровопролитная осада в истории человечества. Она длилась 872 дня. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T09:50+0300
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Единственный путь – "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, – был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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Начало блокады Ленинграда
Начало блокады Ленинграда
2022-09-08T09:50+0300
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видео, россия, мультимедиа, вов, видео
видео, россия, мультимедиа, вов, видео
Начало блокады Ленинграда: архивные кадры
09:50 08.09.2022 (обновлено: 10:11 08.09.2022)
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Это была самая кровопролитная осада в истории человечества. Она длилась 872 дня.
Единственный путь – "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, – был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.