https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/novyy-iphone-14-budet-postavlyatsya-v-rossiyu-po-parallelnomu-importu--1041385343.html
Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту
Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту
Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США... 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T10:20+0300
2022-09-08T10:20+0300
2022-09-08T10:20+0300
россия
экономика
санкции
apple iphone
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ-22 вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.Сейчас продукция Apple включена в список параллельного импорта, действие этого механизма планируется продлить на весь 2023 год.Накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут доступны в пяти цветах, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15. Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении.Старт продаж стандартных версий назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экономика, санкции, apple iphone
россия, экономика, санкции, apple iphone
Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту
Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном, в моделях Pro пропадет "челка", а вместо физического слота для сим-карт в США появится возможность использовать только виртуальные.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik.
Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, у россиян будет возможность приобрести новинку, заявил в интервью РИА Новости
на ВЭФ-22 вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Сейчас продукция Apple включена в список параллельного импорта, действие этого механизма планируется продлить на весь 2023 год.
"Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны – пожалуйста. Такая возможность будет", – сказал он.
Накануне Apple представила базовые iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. Телефоны будут доступны в пяти цветах, они оснащены экранами в 6,1 и 6,7 дюйма. Базовые iPhone 14 получили прошлогодний чип A15. Компания заявила о новых возможностях камеры, лучшей цветопередаче и фокусировке, стабилизации и съемке в движении.
Старт продаж стандартных версий назначен на 16 сентября, Pro - с 7 октября.