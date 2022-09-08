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Посольство России в Абхазии опубликовало текст Соглашения по госдаче в Пицунде
Посольство России в Абхазии опубликовало текст Соглашения по госдаче в Пицунде
Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T12:40+0300
2022-09-08T12:40+0300
2022-09-08T13:12+0300
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Посольство России в Абхазии опубликовало Соглашение между правительством России и правительством Абхазии о передаче в собственность РФ объекта на территории республики и порядке его использования. Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года.
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пицунда, абхазия, посольство рф в абхазии, россия
Посольство России в Абхазии опубликовало текст Соглашения по госдаче в Пицунде
12:40 08.09.2022 (обновлено: 13:12 08.09.2022)
Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik.
Посольство России в Абхазии опубликовало
Соглашение между правительством России и правительством Абхазии о передаче в собственность РФ объекта на территории республики и порядке его использования.
Документ опубликован на сайте дипведомства на двух языках –русском и абхазском.
Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года.