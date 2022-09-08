https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/posolstvo-rossii-v-abkhazii-opublikovalo-tekst-soglasheniya-po-pitsunde--1041386686.html

Посольство России в Абхазии опубликовало текст Соглашения по госдаче в Пицунде

Посольство России в Абхазии опубликовало текст Соглашения по госдаче в Пицунде

Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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абхазия

посольство рф в абхазии

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Посольство России в Абхазии опубликовало Соглашение между правительством России и правительством Абхазии о передаче в собственность РФ объекта на территории республики и порядке его использования. Соглашение о передаче России имущественного комплекса госдачи "Пицунда" было подписано в январе 2022 года.

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