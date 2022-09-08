https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/posrednik-vitse-spiker-minosyan-o-rabote-parlamenta-abkhazii--1041374948.html
Посредник: вице-спикер Миносян о работе Парламента Абхазии
Посредник: вице-спикер Миносян о работе Парламента Абхазии
Депутаты Народного Собрания Абхазии приступили у к работе после отпуска. Об итогах весенней сессии Парламента и о том, с каких законопроектов начнется работа... 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T11:17+0300
2022-09-08T11:17+0300
2022-09-08T11:36+0300
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Посредник: вице-спикер Минасян о работе Парламента Абхазии
Посредник: вице-спикер Минасян о работе Парламента Абхазии
Депутаты Народного Собрания Абхазии приступили у к работе после отпуска. Об итогах весенней сессии Парламента и о том, с каких законопроектов начнется работа законотворцев в осеннюю сессию, в эфире радио Sputnik рассказал вице-спикер Парламента Ашот Миносян. "Было рассмотрено 22 законопроекта, из них в окончательном чтении принято только 14 законов. Восемь законов принято в первом чтении, они будут дорабатываться, в них будут вносить изменения", - отметил вице-спикер Парламента. 7 сентября депутаты Парламента Абхазии провели первое заседание после выхода из летних каникул. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, парламент, аудио
подкасты, посредник, абхазия, парламент, аудио
Депутаты Народного Собрания Абхазии приступили у к работе после отпуска. Об итогах весенней сессии Парламента и о том, с каких законопроектов начнется работа законотворцев в осеннюю сессию, в эфире радио Sputnik рассказал вице-спикер Парламента Ашот Миносян.
"Было рассмотрено 22 законопроекта, из них в окончательном чтении принято только 14 законов. Восемь законов принято в первом чтении, они будут дорабатываться, в них будут вносить изменения", - отметил вице-спикер Парламента.
7 сентября депутаты Парламента Абхазии провели первое заседание после выхода из летних каникул.
Подробности слушайте в аудиофайле
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