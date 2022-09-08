https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/reshena-problema-s-kanalizatsiey-v-gudautskoy-tsrb-1041386500.html

Решена проблема с канализацией в Гудаутской ЦРБ

Решена проблема с канализацией в Гудаутской ЦРБ

Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей поездки в Гудаутский госпиталь в августе пообещал до 1 сентября решить проблему с канализацией в медучреждении. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T12:05+0300

2022-09-08T12:05+0300

2022-09-08T13:00+0300

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Проблемы изношенной канализационной системы и водоотведения в Гудаутской ЦРБ решены, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.Об этом министру здравоохранения Эдуарду Бутба доложили представители "Апсныргылара" на совещании в Гудаутской ЦРБ.Отмечается, что очистные сооружения работают в тестовом режиме.В настоящее время на стационарном лечении в инфекционном отделении 12 пациентов с коронавирусной инфекцией. Главврач медучреждения Хаджарат Шамба отметил, что речь в основном о пациентах с сопутствующими хроническими заболеваниями.Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба в свою очередь сообщила, что заболевание COVID-19 у жителей в основном проходит в легкой форме и им не требуется госпитализация.

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