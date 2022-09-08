https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-rossii-1041384588.html

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России

Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России

Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы. 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T09:25+0300

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аэропорты

россия

санкции

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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.

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