https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/rosaviatsiya-prodlila-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-ryad-aeroportov-rossii-1041384588.html
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы. 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T09:25+0300
2022-09-08T09:25+0300
2022-09-08T10:13+0300
аэропорты
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санкции
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СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация.Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.
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аэропорты, россия, санкции
аэропорты, россия, санкции
Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов России
09:25 08.09.2022 (обновлено: 10:13 08.09.2022)
Авиакомпаниям рекомендовано максимально удобно перестроить перевозку пассажиров, задействовав аэропорты Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, Ставрополя и Москвы.
СУХУМ, 8 сен – Sputnik. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 сентября, сообщает Росавиация.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Остальные российские аэропорты работают в штатном режиме.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля.