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Скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая страной 70 лет
Скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая страной 70 лет
Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим... 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T20:37+0300
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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет, сообщает Букингемский дворец.Британская королева Eлизавета родилась 21 апреля 1926 году в Лондоне. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1952 года в Вестминстерском аббатстве. Она является самым долго правящим монархом Британии.Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.
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великобритания, в мире, политика
великобритания, в мире, политика
Скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая страной 70 лет
Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим "платиновый" юбилей правления.
СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет, сообщает Букингемский дворец.
"Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем", - говорится в сообщении.
Британская королева Eлизавета родилась 21 апреля 1926 году в Лондоне. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1952 года в Вестминстерском аббатстве. Она является самым долго правящим монархом Британии.
Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.