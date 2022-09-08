https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/skonchalas-koroleva-velikobritanii-elizaveta-ii-pravivshaya-stranoy-70-let-1041400873.html

Скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая страной 70 лет

Скончалась королева Великобритании Елизавета II, правившая страной 70 лет

Принцесса Елизавета стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти отца - короля Георга Шестого. Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим... 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T20:37+0300

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СУХУМ, 8 сен - Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет, сообщает Букингемский дворец.Британская королева Eлизавета родилась 21 апреля 1926 году в Лондоне. Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1952 года в Вестминстерском аббатстве. Она является самым долго правящим монархом Британии.Британский престол после смерти королевы Елизаветы II перейдет ее старшему сыну Чарльзу, которому в ноябре исполнится 74 года.

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