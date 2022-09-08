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Стариков: делегация МАГАТЭ не собиралась говорить о том, кто именно стреляет по станции
Стариков: делегация МАГАТЭ не собиралась говорить о том, кто именно стреляет по станции
Контроль над атомной станцией дает возможность контролировать экономику не только Украины, но и частично экономику России и экономику Европы, а экономику... 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T13:21+0300
2022-09-08T13:21+0300
2022-09-08T14:19+0300
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Стариков: делегация МАГАТЭ не собиралась говорить о том, кто именно стреляет по станции
Стариков: делегация МАГАТЭ не собиралась говорить о том, кто именно стреляет по станции
Запорожская АЭС – крупнейший источник электроэнергии в Европе, и тот, кто его контролирует, имеет по сути неисчерпаемый источник дешевой энергии и может контролировать потоки, этим и объясняются попытки украинской стороны захватить атомную станцию.Весь конфликт, который разворачивается сейчас в центре Европы, призван усилить зависимость европейской экономики от американцев, поясняет он."Дорогие энергоносители, сложности с сохранением предприятий, и в любом случае палочка-выручалочка находится у Вашингтона. Придет сжиженный газ из Америки, выживет германская промышленность. Не придет – умрет. По какой цене придет – контроль над этим тоже находится в руках у глобалистов", – рассуждает Стариков.По словам эксперта, Запорожская АЭС сейчас оказалась точкой приложения сил различных политических игроков. Каждая из сторон хочет контролировать атомную станцию. Что касается МАГАТЭ, то делегация организации вообще не собиралась говорить о том, кто именно стреляет по станции, убежден Стариков. Главной задачей визита МАГАТЭ на атомную станцию было подыграть западной стороне в достижении тех целей, которые она перед собой ставит.Если бы захват станции состоялся, делегация МАГАТЭ по приезду увидела бы подготовленную картину – некие обломки и другие доказательства того, что Россия обстреливала сама себя, и все это немедленно оказалось бы в мировых СМИ, отметил эксперт.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, аудио
Стариков: делегация МАГАТЭ не собиралась говорить о том, кто именно стреляет по станции
13:21 08.09.2022 (обновлено: 14:19 08.09.2022)
Контроль над атомной станцией дает возможность контролировать экономику не только Украины, но и частично экономику России и экономику Европы, а экономику Европы хотят контролировать американцы, считает российский политический эксперт, публицист Николай Стариков.
Запорожская АЭС – крупнейший источник электроэнергии в Европе, и тот, кто его контролирует, имеет по сути неисчерпаемый источник дешевой энергии и может контролировать потоки, этим и объясняются попытки украинской стороны захватить атомную станцию.
Весь конфликт, который разворачивается сейчас в центре Европы, призван усилить зависимость европейской экономики от американцев, поясняет он.
"Дорогие энергоносители, сложности с сохранением предприятий, и в любом случае палочка-выручалочка находится у Вашингтона. Придет сжиженный газ из Америки, выживет германская промышленность. Не придет – умрет. По какой цене придет – контроль над этим тоже находится в руках у глобалистов", – рассуждает Стариков.
По словам эксперта, Запорожская АЭС сейчас оказалась точкой приложения сил различных политических игроков. Каждая из сторон хочет контролировать атомную станцию.
"С одной стороны американцы и киевский режим, Европа здесь своей игры не ведет, и с другой стороны Россия. В чем задача Запада – сохранить контроль киевского режима над АЭС, перенаправить в Европу поток электроэнергии, где она сейчас очень дорогая и очень нужная, и в этом европейские правительства опять же будут зависеть от Вашингтона", – говорит Стариков.
Что касается МАГАТЭ, то делегация организации вообще не собиралась говорить о том, кто именно стреляет по станции, убежден Стариков. Главной задачей визита МАГАТЭ на атомную станцию было подыграть западной стороне в достижении тех целей, которые она перед собой ставит.
Если бы захват станции состоялся, делегация МАГАТЭ по приезду увидела бы подготовленную картину – некие обломки и другие доказательства того, что Россия обстреливала сама себя, и все это немедленно оказалось бы в мировых СМИ, отметил эксперт.