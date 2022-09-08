https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/takie-obstoyatelstva-medvenskiy-i-pavlov-ob-ekspeditsii-marukh-vysokogornyy-front-2022-1041393513.html
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"
О результатах Международной поисковой экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали историк, замдиректора Музея Боевой... 08.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-08T16:45+0300
2022-09-08T16:45+0300
2022-09-08T16:50+0300
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Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"
Международная поисковая экспедиция "Марух. Высокогорный фронт-2022"прошла с 29 августа по 2 сентября в районе слияния рек Адзгара, Аданга и Южный Марух.В рамках этой экспедиции ее участники обнаружили в горах Абхазии неучтенное кладбище советских воинов.Подробности слушайте в аудиофайле. Цель экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" – поиск останков и неучтенных захоронений советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, горы, музей боевой славы, великая отечественная война (1941-1945), аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, горы, музей боевой славы, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"
16:45 08.09.2022 (обновлено: 16:50 08.09.2022)
О результатах Международной поисковой экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали историк, замдиректора Музея Боевой Славы Николай Медвенский и участник экспедиции, альпинист, представитель Россотрудничества Евгений Павлов.
Международная поисковая экспедиция "Марух. Высокогорный фронт-2022"прошла с 29 августа по 2 сентября в районе слияния рек Адзгара, Аданга и Южный Марух.
В рамках этой экспедиции ее участники обнаружили в горах Абхазии неучтенное кладбище советских воинов.
Подробности слушайте в аудиофайле
.
Цель экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" – поиск останков и неучтенных захоронений советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов.