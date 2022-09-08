https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/takie-obstoyatelstva-medvenskiy-i-pavlov-ob-ekspeditsii-marukh-vysokogornyy-front-2022-1041393513.html

Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"

Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"

О результатах Международной поисковой экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказали историк, замдиректора Музея Боевой... 08.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-08T16:45+0300

2022-09-08T16:45+0300

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Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" Такие обстоятельства: Медвенский и Павлов об экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022"

Международная поисковая экспедиция "Марух. Высокогорный фронт-2022"прошла с 29 августа по 2 сентября в районе слияния рек Адзгара, Аданга и Южный Марух.В рамках этой экспедиции ее участники обнаружили в горах Абхазии неучтенное кладбище советских воинов.Подробности слушайте в аудиофайле. Цель экспедиции "Марух. Высокогорный фронт-2022" – поиск останков и неучтенных захоронений советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых в ходе битвы за Кавказ 1942-1943 годов.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, горы, музей боевой славы, великая отечественная война (1941-1945), аудио