https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/bychkova-o-voennom-detstve-mama-skazala-budem-umirat-vse-vmeste--1041406571.html

Бычкова о военном детстве: мама сказала, будем умирать все вместе

Бычкова о военном детстве: мама сказала, будем умирать все вместе

Звукорежиссер музыкальной редакции Абхазского радио, Заслуженный работник культуры Абхазии Елена Бычкова в проекте "Недетские истории" рассказала, какой ей... 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T18:50+0300

2022-09-09T18:50+0300

2022-09-09T18:50+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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Недетские истории: Елена Бычкова Недетские истории: Елена Бычкова

Недетские истории – проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том, как война изменила их жизнь. Елена Бычкова училась в гудаутской школе, ей было 13 лет, когда на Абхазию напали войска госсовета Грузии. По ее словам, первое воспоминание о войне – слезы матери у телевизора. Мать Елены отправилась работать в столовую при ПТУ в Гудауте, где кормили солдат абхазской армии и приезжавших с Северного Кавказа и Юга России добровольцев. 13-летняя Елена не смогла сидеть дома и после школы приходила помогать поварам – мыла посуду, разносила еду, чистила картошку. "Это был не выбор, так надо было, в семье все что-то делали", – рассказывает Бычкова. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, грузия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), аудио