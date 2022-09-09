https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/chast-vostochnoy-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-9-sentyabrya-1041404872.html

Часть восточной Абхазии останется без света 9 сентября

Часть восточной Абхазии останется без света 9 сентября

Из-за ремонтных работ подстанции "Мыку" и "Куачара" будут отключены до 17:00. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами.

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