https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/chast-vostochnoy-abkhazii-ostanetsya-bez-sveta-9-sentyabrya-1041404872.html
Часть восточной Абхазии останется без света 9 сентября
Часть восточной Абхазии останется без света 9 сентября
Из-за ремонтных работ подстанции "Мыку" и "Куачара" будут отключены до 17:00. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T10:08+0300
2022-09-09T10:08+0300
2022-09-09T10:26+0300
в абхазии
абхазия
новости
черноморэнерго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/1f/1033130469_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_dcecb2f1e477c354126766a3c789c6b5.jpg
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/1f/1033130469_30:0:1470:1080_1920x0_80_0_0_4eb2e7f37f18e830281e506484042b1c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Часть восточной Абхазии останется без света 9 сентября
10:08 09.09.2022 (обновлено: 10:26 09.09.2022)
Из-за ремонтных работ подстанции "Мыку" и "Куачара" будут отключены до 17:00.
СУХУМ, 9 сен – Sputnik. Часть Очамчырского района останется без света сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
С 09:00 до 17:00 будут отключены ПС "Куачара" и ПС "Мыку".
Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами.