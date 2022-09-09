https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/glavnyy-chetverg-bganba-o-turisticheskom-i-selskokhozyaystvennom-potentsiale-gulrypsha-1041394302.html

Главный четверг: Бганба о туристическом и сельскохозяйственном потенциале Гулрыпша

Главный четверг: Бганба о туристическом и сельскохозяйственном потенциале Гулрыпша

Заместитель главы администрации Гулрыпшского района Омар Бганба в программе "Главный четверг" на радио Sputnik Абхазия. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T08:36+0300

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абхазия

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туризм

сельское хозяйство

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Главный четверг: Бганба о туристическом и сельскохозяйственном потенциале Гулрыпша Главный четверг: Бганба о туристическом и сельскохозяйственном потенциале Гулрыпша

Как рассказал Бганба, Гулрыпшский район с каждым годом становится все популярнее среди туристов. Особым внимание пользуется Кодорское ущелье, однако условия инфраструктуры пока не могут удовлетворить потребности гостей района. Для инвесторов остаются две главные проблемы – удаленность от границы и та же слабо развитая инфраструктура. Обо всем подробнее слушайте в аудиофайле.

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подкасты, главный четверг, абхазия, гулрыпшский район, туризм, сельское хозяйство, аудио