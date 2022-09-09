https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/gumanitarnoe-vzaimodeystvie-chto-dast-abkhazii-novaya-politika-rossii-1041426924.html

Гуманитарное взаимодействие: что даст Абхазии новая политика России

Гуманитарное взаимодействие: что даст Абхазии новая политика России

В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост, на котором обсудили аспекты и перспективы новой гуманитарной политики России, в котором приняли участие... 09.09.2022, Sputnik Абхазия

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Говоря о новой инициативе руководства России, помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия отметил высокий уровень абхазо-российского взаимодействия - с 2008 года было подписано более ста соглашений. Также Гвинджия заметил, что у Абхазии есть огромный опыт по осуществлению гуманитарных проектов и гуманитарной деятельности.По его словам, Абхазия в рамках новой стратегии России может оказать помощь в реализации гуманитарных проектов, так как у республики есть огромный опыт гуманитарной деятельности.Заместитель директора Института востоковедения Российской Академии наук Александр Скаков, в свою очередь, отметил, что не все в Абхазии и Южной Осетии с началом реализации новой гуманитарной концепции начнется с чистого листа. Взаимодействие России с республиками имеет давние традиции. Странам можно было бы сконцентрироваться на культурном и научном взаимодействии.Руководитель аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов подчеркнул, что в рамках концепции будут разработаны конкретные программы в соответствующих ведомствах.Концепция была одобрена Владимиром Путиным 5 сентября. В ней отмечается, что гуманитарная политика – неотъемлемая часть внешней политики, необходимая для формирования объективного восприятия России в мире, содействия пониманию ее роли и места в мировой истории и культуре, а российская культура названа важнейшим инструментом мягкой силы.

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