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Гуманитарное взаимодействие: что даст Абхазии новая политика России
Гуманитарное взаимодействие: что даст Абхазии новая политика России
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост, на котором обсудили аспекты и перспективы новой гуманитарной политики России, в котором приняли участие... 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T20:19+0300
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Говоря о новой инициативе руководства России, помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия отметил высокий уровень абхазо-российского взаимодействия - с 2008 года было подписано более ста соглашений. Также Гвинджия заметил, что у Абхазии есть огромный опыт по осуществлению гуманитарных проектов и гуманитарной деятельности.По его словам, Абхазия в рамках новой стратегии России может оказать помощь в реализации гуманитарных проектов, так как у республики есть огромный опыт гуманитарной деятельности.Заместитель директора Института востоковедения Российской Академии наук Александр Скаков, в свою очередь, отметил, что не все в Абхазии и Южной Осетии с началом реализации новой гуманитарной концепции начнется с чистого листа. Взаимодействие России с республиками имеет давние традиции. Странам можно было бы сконцентрироваться на культурном и научном взаимодействии.Руководитель аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов подчеркнул, что в рамках концепции будут разработаны конкретные программы в соответствующих ведомствах.Концепция была одобрена Владимиром Путиным 5 сентября. В ней отмечается, что гуманитарная политика – неотъемлемая часть внешней политики, необходимая для формирования объективного восприятия России в мире, содействия пониманию ее роли и места в мировой истории и культуре, а российская культура названа важнейшим инструментом мягкой силы.
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мультимедиа, видео, абхазия, россия, видео
Гуманитарное взаимодействие: что даст Абхазии новая политика России
20:19 09.09.2022 (обновлено: 20:22 09.09.2022)
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост, на котором обсудили аспекты и перспективы новой гуманитарной политики России, в котором приняли участие представители Абхазии, России и Южной Осетии.
Говоря о новой инициативе руководства России, помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия отметил высокий уровень абхазо-российского взаимодействия - с 2008 года было подписано более ста соглашений. Также Гвинджия заметил, что у Абхазии есть огромный опыт по осуществлению гуманитарных проектов и гуманитарной деятельности.
По его словам, Абхазия в рамках новой стратегии России может оказать помощь в реализации гуманитарных проектов, так как у республики есть огромный опыт гуманитарной деятельности.
Заместитель директора Института востоковедения Российской Академии наук Александр Скаков, в свою очередь, отметил, что не все в Абхазии и Южной Осетии с началом реализации новой гуманитарной концепции начнется с чистого листа. Взаимодействие России с республиками имеет давние традиции. Странам можно было бы сконцентрироваться на культурном и научном взаимодействии.
Руководитель аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов подчеркнул, что в рамках концепции будут разработаны конкретные программы в соответствующих ведомствах.
Концепция была одобрена Владимиром Путиным 5 сентября. В ней отмечается, что гуманитарная политика – неотъемлемая часть внешней политики, необходимая для формирования объективного восприятия России в мире, содействия пониманию ее роли и места в мировой истории и культуре, а российская культура названа важнейшим инструментом мягкой силы.