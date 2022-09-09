https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/moe-detstvo-ushlo-kak-elena-bychkova-pomogala-abkhazskoy-armii-1041411290.html

"Мое детство ушло": как Елена Бычкова помогала Абхазской армии

"Мое детство ушло": как Елена Бычкова помогала Абхазской армии

"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о... 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T13:32+0300

2022-09-09T13:32+0300

2022-09-09T14:47+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

абхазия

овна

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Елена Бычкова – звукорежиссер музыкальной редакции Абхазского радио, Заслуженный работник культуры Абхазии. Когда началась война, Елене было всего 13 лет. По ее словам, первое воспоминание о войне – слезы матери, сидящей у телевизора. Мать Бычковой стала работать в столовой при ПТУ в Гудауте, там кормили солдат Абхазской армии и добровольцев, приезжавших из России и с Северного Кавказа. 13-летняя Елена, по ее словам, не смогла сидеть дома и после школы приходила помогать поварам – мыла посуду, разносила еду, чистила картошку. "Это был не выбор, так надо было, в семье все что-то делали", – рассказывает она. Елена поделилась воспоминаниями и рассказала о том, как сложилась ее жизнь после войны. Подробности в видео Sputnik.

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видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, овна, видео