https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/moe-detstvo-ushlo-kak-elena-bychkova-pomogala-abkhazskoy-armii-1041411290.html
"Мое детство ушло": как Елена Бычкова помогала Абхазской армии
"Мое детство ушло": как Елена Бычкова помогала Абхазской армии
"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о... 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T13:32+0300
2022-09-09T13:32+0300
2022-09-09T14:47+0300
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Елена Бычкова – звукорежиссер музыкальной редакции Абхазского радио, Заслуженный работник культуры Абхазии. Когда началась война, Елене было всего 13 лет. По ее словам, первое воспоминание о войне – слезы матери, сидящей у телевизора. Мать Бычковой стала работать в столовой при ПТУ в Гудауте, там кормили солдат Абхазской армии и добровольцев, приезжавших из России и с Северного Кавказа. 13-летняя Елена, по ее словам, не смогла сидеть дома и после школы приходила помогать поварам – мыла посуду, разносила еду, чистила картошку. "Это был не выбор, так надо было, в семье все что-то делали", – рассказывает она. Елена поделилась воспоминаниями и рассказала о том, как сложилась ее жизнь после войны. Подробности в видео Sputnik.
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видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, овна, видео
видео, мультимедиа, отечественная война народа абхазии (1992-1993), абхазия, овна, видео
"Мое детство ушло": как Елена Бычкова помогала Абхазской армии
13:32 09.09.2022 (обновлено: 14:47 09.09.2022)
"Недетские истории" – новый проект Sputnik Абхазия, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. В нем дети войны рассказывают о себе и о том, как война изменила их жизнь.
Елена Бычкова – звукорежиссер музыкальной редакции Абхазского радио, Заслуженный работник культуры Абхазии.
Когда началась война, Елене было всего 13 лет. По ее словам, первое воспоминание о войне – слезы матери, сидящей у телевизора.
Мать Бычковой стала работать в столовой при ПТУ в Гудауте, там кормили солдат Абхазской армии и добровольцев, приезжавших из России и с Северного Кавказа.
13-летняя Елена, по ее словам, не смогла сидеть дома и после школы приходила помогать поварам – мыла посуду, разносила еду, чистила картошку.
"Это был не выбор, так надо было, в семье все что-то делали", – рассказывает она.
Елена поделилась воспоминаниями и рассказала о том, как сложилась ее жизнь после войны. Подробности в видео Sputnik.