https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/muzhchina-iz-sredney-azii-pogib-v-gudaute-1041422725.html
Мужчина из Средней Азии погиб в Гудауте
Мужчина из Средней Азии погиб в Гудауте
По предварительной версии, мужчина скончался из-за удара током. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T16:50+0300
2022-09-09T16:50+0300
2022-09-09T16:50+0300
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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Гражданин одной из стран Средней Азии погиб в ходе ремонтных работ в Гудауте, сообщает МЧС Абхазии.Сотрудники спасательного ведомства прибыли на место происшествия, спустили тело при помощи автовышки и доставили его в Центральную районную больницу в Гудауте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-dvukh-devushek-zaplyvshikh-v-more-na-sap-bordakh-1041400479.html
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абхазия, новости
Мужчина из Средней Азии погиб в Гудауте
По предварительной версии, мужчина скончался из-за удара током.
СУХУМ, 9 сен - Sputnik.
Гражданин одной из стран Средней Азии погиб в ходе ремонтных работ в Гудауте, сообщает
МЧС Абхазии.
"По предварительной версии мужчина пытался подключиться к проводам высоковольтной электролинии, в следствии чего получил удар током и повис на рекламном щите," - говорится в сообщении.
Сотрудники спасательного ведомства прибыли на место происшествия, спустили тело при помощи автовышки и доставили его в Центральную районную больницу в Гудауте.