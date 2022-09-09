https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/muzhchina-iz-sredney-azii-pogib-v-gudaute-1041422725.html

Мужчина из Средней Азии погиб в Гудауте

Мужчина из Средней Азии погиб в Гудауте

По предварительной версии, мужчина скончался из-за удара током. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T16:50+0300

2022-09-09T16:50+0300

2022-09-09T16:50+0300

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СУХУМ, 9 сен - Sputnik. Гражданин одной из стран Средней Азии погиб в ходе ремонтных работ в Гудауте, сообщает МЧС Абхазии.Сотрудники спасательного ведомства прибыли на место происшествия, спустили тело при помощи автовышки и доставили его в Центральную районную больницу в Гудауте.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/sotrudniki-mchs-abkhazii-spasli-dvukh-devushek-zaplyvshikh-v-more-na-sap-bordakh-1041400479.html

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