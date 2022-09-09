https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/takie-obstoyatelstva-delba-ob-obuchenii-abkhazskikh-medikov-gosudarstvom--1041393205.html
Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством
Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством
Начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба в интервью радио Sputnik рассказала об обучении абхазских... 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T11:49+0300
2022-09-09T11:49+0300
2022-09-09T11:50+0300
радио
подкасты
абхазия
такие обстоятельства
министерство здравоохранения казахстана
министерство здравоохранения рф
образование
медицина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/09/1041404552_167:417:3006:2014_1920x0_80_0_0_ca976e60058495ff0ecc8ac677d59e0e.jpg
Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством
Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством
Минздрав Абхазии реализует государственную целевую программу, под которую заложено финансирование на обучение студентов и ординаторов в России. Подробнее о том, сколько человек получили такую возможность, как попасть в целевую программу и о проблеме возвращения выпускников на родину в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба."В этом году поступивших в различные медицинские вузы Российской Федерации по линии Минздрава девять человек. Из них один поступил на санитарно-профилактическую специальность, четверо на педиатрический и четверо на лечебный факультет. Для нас очень важно санитарно-профилактический, потому что специалистов в этой области у нас максимально мало", – подчеркнула Делба. Саида Делба пояснила, что обучение абхазских граждан – не внутриведомственная, а государственная целевая программа, ежегодно на нее выделяется 10 миллионов рублей.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/09/1041404552_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_fa9abbafd417b587e400cb4730ef92bc.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, министерство здравоохранения казахстана, министерство здравоохранения рф, образование, медицина, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, министерство здравоохранения казахстана, министерство здравоохранения рф, образование, медицина, аудио
Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством
11:49 09.09.2022 (обновлено: 11:50 09.09.2022)
Начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба в интервью радио Sputnik рассказала об обучении абхазских студентов за счет государства в медицинских вузах России.
Минздрав Абхазии реализует государственную целевую программу, под которую заложено финансирование на обучение студентов и ординаторов в России. Подробнее о том, сколько человек получили такую возможность, как попасть в целевую программу и о проблеме возвращения выпускников на родину в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба.
"В этом году поступивших в различные медицинские вузы Российской Федерации по линии Минздрава девять человек. Из них один поступил на санитарно-профилактическую специальность, четверо на педиатрический и четверо на лечебный факультет. Для нас очень важно санитарно-профилактический, потому что специалистов в этой области у нас максимально мало", – подчеркнула Делба.
Саида Делба пояснила, что обучение абхазских граждан – не внутриведомственная, а государственная целевая программа, ежегодно на нее выделяется 10 миллионов рублей.
Подробности слушайте в аудиофайле
.