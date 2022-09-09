https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/takie-obstoyatelstva-delba-ob-obuchenii-abkhazskikh-medikov-gosudarstvom--1041393205.html

Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством

Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством

Начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Саида Делба в интервью радио Sputnik рассказала об обучении абхазских... 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T11:49+0300

2022-09-09T11:49+0300

2022-09-09T11:50+0300

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Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством Такие обстоятельства: Делба об обучении абхазских медиков государством

Минздрав Абхазии реализует государственную целевую программу, под которую заложено финансирование на обучение студентов и ординаторов в России. Подробнее о том, сколько человек получили такую возможность, как попасть в целевую программу и о проблеме возвращения выпускников на родину в эфире радио Sputnik рассказала начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Абхазии Саида Делба."В этом году поступивших в различные медицинские вузы Российской Федерации по линии Минздрава девять человек. Из них один поступил на санитарно-профилактическую специальность, четверо на педиатрический и четверо на лечебный факультет. Для нас очень важно санитарно-профилактический, потому что специалистов в этой области у нас максимально мало", – подчеркнула Делба. Саида Делба пояснила, что обучение абхазских граждан – не внутриведомственная, а государственная целевая программа, ежегодно на нее выделяется 10 миллионов рублей.Подробности слушайте в аудиофайле.

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