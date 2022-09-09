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Видеомост Сухум-Цхинвал-Москва. Трансляция завершена

Видеомост Сухум-Цхинвал-Москва. Трансляция завершена

5 сентября Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом. 09.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-09T11:17+0300

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Помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия, заместитель директора Института востоковедения Российской Академии Наук (РАН) Александр Скаков и руководитель аналитического управления администрации президента РЮО Юрий Вазагов в прямом эфире обсудят аспекты и перспективы новой концепции гуманитарной политики России за рубежом.Концепция была одобрена Владимиром Путиным 5 сентября. В ней отмечается, что гуманитарная политика – неотъемлемая часть внешней политики, необходимая для формирования объективного восприятия России в мире, содействия пониманию ее роли и места в мировой истории и культуре, а российская культура названа важнейшим инструментом мягкой силы.

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