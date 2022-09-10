https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/aviatsiya-rossii-unichtozhila-v-kharkovskoy-oblasti-i-dnr-do-300-voennykh-ukrainy-1041443449.html

Авиация России уничтожила в Харьковской области и ДНР до 300 военных Украины

Авиация России уничтожила в Харьковской области и ДНР до 300 военных Украины

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Авиация России высокоточным оружием уничтожила в Харьковской области и ДНР до 300 военных Украины, сообщает Минобороны РФ. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T16:05+0300

2022-09-10T16:05+0300

2022-09-10T16:22+0300

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Авиация России высокоточным оружием уничтожила в Харьковской области и ДНР до 300 военных Украины, сообщает Минобороны РФ. "Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования "Кракен" в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что в результате "уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники".Кроме того, в ведомстве сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили семь украинских пунктов управления в Донецкой Народной Республике и Николаевской области

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