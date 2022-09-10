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Доброволец из Абхазии погиб под Авдеевкой
Доброволец из Абхазии погиб под Авдеевкой
У добровольца Артура Киркинадзе осталось трое детей, он прибыл на Донбасс со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, погибшем в марте в Донецке. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T09:50+0300
2022-09-10T09:50+0300
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Доброволец из Абхазии Артур Киркинадзе погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября, рассказал Sputnik командир бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба. Он уточнил, что Киркинадзе попал под артиллерийский обстрел под Авдеевкой. На Донбасс он прибыл вместе со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, который также погиб при взрыве снаряда в Донецке 31 марта. Артур Киркинадзе был отцом троих детей. Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.
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Доброволец из Абхазии погиб под Авдеевкой
09:50 10.09.2022 (обновлено: 10:02 10.09.2022)
У добровольца Артура Киркинадзе осталось трое детей, он прибыл на Донбасс со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, погибшем в марте в Донецке.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Доброволец из Абхазии Артур Киркинадзе погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября, рассказал Sputnik командир бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба.
Он уточнил, что Киркинадзе попал под артиллерийский обстрел под Авдеевкой. На Донбасс он прибыл вместе со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, который также погиб при взрыве снаряда в Донецке 31 марта.
"Не могу сказать, что я очень хорошо его знал, но мы периодически пересекались. Скажу так, энергии в нем было много. Не раз приходилось его сдерживать в бою, в желании что-то реализовать. Большого военного опыта у него не было, но при этом везде пытался успеть", - поделился Авидзба.
Артур Киркинадзе был отцом троих детей.
Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.