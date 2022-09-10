https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/dobrovolets-iz-abkhazii-pogib-pod-avdeevkoy-1041436587.html

Доброволец из Абхазии погиб под Авдеевкой

Доброволец из Абхазии погиб под Авдеевкой

У добровольца Артура Киркинадзе осталось трое детей, он прибыл на Донбасс со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, погибшем в марте в Донецке. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Доброволец из Абхазии Артур Киркинадзе погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября, рассказал Sputnik командир бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба. Он уточнил, что Киркинадзе попал под артиллерийский обстрел под Авдеевкой. На Донбасс он прибыл вместе со своим двоюродным братом Ахрой Киркинадзе, который также погиб при взрыве снаряда в Донецке 31 марта. Артур Киркинадзе был отцом троих детей. Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.

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