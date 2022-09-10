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Король Карл III официально провозглашен новым монархом Великобритании
Король Карл III официально провозглашен новым монархом Великобритании
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T12:55+0300
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Король Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании в субботу на совете престолонаследия.Принц Чарльз стал новым королем Британии в минувший четверг сразу же после смерти его матери королевы Елизаветы II. Однако процесс официальной передачи трона прошел в субботу на совете престолонаследия, который обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя.
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великобритания, политика, в мире
Король Карл III официально провозглашен новым монархом Великобритании
12:55 10.09.2022 (обновлено: 13:17 10.09.2022)
Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Король Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании в субботу на совете престолонаследия.
Прокламацию о его официальном провозглашении подписал ряд высокопоставленных лиц, в том числе принц Уильям, королева-консорт, лорд-председатель совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископ Кентерберийский и другие.
Принц Чарльз стал новым королем Британии в минувший четверг сразу же после смерти его матери королевы Елизаветы II. Однако процесс официальной передачи трона прошел в субботу на совете престолонаследия, который обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя.