https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/korol-karl-iii-ofitsialno-provozglashen-novym-monarkhom-velikobritanii-1041438557.html

Король Карл III официально провозглашен новым монархом Великобритании

Король Карл III официально провозглашен новым монархом Великобритании

Букингемский дворец сообщил 8 сентября, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Король Карл III был официально провозглашен новым монархом Великобритании в субботу на совете престолонаследия.Принц Чарльз стал новым королем Британии в минувший четверг сразу же после смерти его матери королевы Елизаветы II. Однако процесс официальной передачи трона прошел в субботу на совете престолонаследия, который обычно собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя.

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