https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/minoborony-rossii-voyska-iz-balaklei-i-izyuma-peregruppirovany-na-donetskoe-napravlenie-1041445566.html

Минобороны России: войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление

Минобороны России: войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление

В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T18:30+0300

2022-09-10T18:30+0300

2022-09-10T18:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/0a/1041445408_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_21b4a85542de05dc89dace2aed31f6f8.jpg

СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "в ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

министерство обороны рф, россия, украина