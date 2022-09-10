https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/minoborony-rossii-voyska-iz-balaklei-i-izyuma-peregruppirovany-na-donetskoe-napravlenie-1041445566.html
Минобороны России: войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление
Минобороны России: войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление
В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T18:30+0300
2022-09-10T18:30+0300
2022-09-10T18:30+0300
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в субботу в Минобороны РФ."Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.Там добавили, что "в ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
Минобороны России: войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление
В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики", - сказали в ведомстве.
Там добавили, что "в ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".
В целях недопущения ущерба российским войскам по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии. За трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии