Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/mvd-provedet-dosledstvennuyu-proverku-po-faktu-dtp-s-peshekhodom-v-sukhume-1041442239.html
МВД проведет доследственную проверку по факту ДТП с пешеходом в Сухуме
МВД проведет доследственную проверку по факту ДТП с пешеходом в Сухуме
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Сухуме 9 сентября примерно в 16:00 на улице Акиртава. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T15:20+0300
2022-09-10T15:20+0300
в абхазии
мвд абхазии
дтп
происшествия
абхазия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177743_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_75abf237e5aaafe14830238d782ea9b3.jpg
СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. МВД Абхазии проведет доследственную проверку по факту ДТП с участием пешехода в районе Турбазы в Сухуме, сообщили в пресс-службе ведомства.Как уточняет пресс-служба, инцидент произошел на улице Акиртава в Сухуме 9 сентября.Водитель автомашины AUDI А-4, житель Ткуарчалского района 1999 года рождения, двигался со стороны "Красного моста" в направлении "Синоп" под запрещающий знак "Въезд запрещен" по встречной полосе движения общественного транспорта.Женщину доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и с диагнозом "сотрясение головного мозга" отпустили домой, ее здоровью ничего не угрожает.Уточняется, что водитель прошел медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере Минздрава Абхазии и по заключению экспертов был трезв.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/03/1036177743_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ba9d7f15443c7b7091e2707ee2826827.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, дтп, происшествия, абхазия, сухум
мвд абхазии, дтп, происшествия, абхазия, сухум

МВД проведет доследственную проверку по факту ДТП с пешеходом в Сухуме

15:20 10.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Сухуме 9 сентября примерно в 16:00 на улице Акиртава.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. МВД Абхазии проведет доследственную проверку по факту ДТП с участием пешехода в районе Турбазы в Сухуме, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточняет пресс-служба, инцидент произошел на улице Акиртава в Сухуме 9 сентября.
Водитель автомашины AUDI А-4, житель Ткуарчалского района 1999 года рождения, двигался со стороны "Красного моста" в направлении "Синоп" под запрещающий знак "Въезд запрещен" по встречной полосе движения общественного транспорта.
"В районе магазина "Оскар" он совершил наезд на пешехода, жительницу Гулрыпшского района 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения", - уточнили в ведомстве.
Женщину доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и с диагнозом "сотрясение головного мозга" отпустили домой, ее здоровью ничего не угрожает.
Уточняется, что водитель прошел медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере Минздрава Абхазии и по заключению экспертов был трезв.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0