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МВД проведет доследственную проверку по факту ДТП с пешеходом в Сухуме
МВД проведет доследственную проверку по факту ДТП с пешеходом в Сухуме
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Сухуме 9 сентября примерно в 16:00 на улице Акиртава. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T15:20+0300
2022-09-10T15:20+0300
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. МВД Абхазии проведет доследственную проверку по факту ДТП с участием пешехода в районе Турбазы в Сухуме, сообщили в пресс-службе ведомства.Как уточняет пресс-служба, инцидент произошел на улице Акиртава в Сухуме 9 сентября.Водитель автомашины AUDI А-4, житель Ткуарчалского района 1999 года рождения, двигался со стороны "Красного моста" в направлении "Синоп" под запрещающий знак "Въезд запрещен" по встречной полосе движения общественного транспорта.Женщину доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и с диагнозом "сотрясение головного мозга" отпустили домой, ее здоровью ничего не угрожает.Уточняется, что водитель прошел медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере Минздрава Абхазии и по заключению экспертов был трезв.
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мвд абхазии, дтп, происшествия, абхазия, сухум
мвд абхазии, дтп, происшествия, абхазия, сухум
МВД проведет доследственную проверку по факту ДТП с пешеходом в Сухуме
Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Сухуме 9 сентября примерно в 16:00 на улице Акиртава.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. МВД Абхазии проведет доследственную проверку по факту ДТП с участием пешехода в районе Турбазы в Сухуме, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как уточняет пресс-служба, инцидент произошел на улице Акиртава в Сухуме 9 сентября.
Водитель автомашины AUDI А-4, житель Ткуарчалского района 1999 года рождения, двигался со стороны "Красного моста" в направлении "Синоп" под запрещающий знак "Въезд запрещен" по встречной полосе движения общественного транспорта.
"В районе магазина "Оскар" он совершил наезд на пешехода, жительницу Гулрыпшского района 1980 года рождения, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения", - уточнили в ведомстве.
Женщину доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и с диагнозом "сотрясение головного мозга" отпустили домой, ее здоровью ничего не угрожает.
Уточняется, что водитель прошел медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере Минздрава Абхазии и по заключению экспертов был трезв.