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МВД проведет доследственную проверку по факту ДТП с пешеходом в Сухуме

МВД проведет доследственную проверку по факту ДТП с пешеходом в Сухуме

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Сухуме 9 сентября примерно в 16:00 на улице Акиртава. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T15:20+0300

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. МВД Абхазии проведет доследственную проверку по факту ДТП с участием пешехода в районе Турбазы в Сухуме, сообщили в пресс-службе ведомства.Как уточняет пресс-служба, инцидент произошел на улице Акиртава в Сухуме 9 сентября.Водитель автомашины AUDI А-4, житель Ткуарчалского района 1999 года рождения, двигался со стороны "Красного моста" в направлении "Синоп" под запрещающий знак "Въезд запрещен" по встречной полосе движения общественного транспорта.Женщину доставили в больницу, оказали медицинскую помощь и с диагнозом "сотрясение головного мозга" отпустили домой, ее здоровью ничего не угрожает.Уточняется, что водитель прошел медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере Минздрава Абхазии и по заключению экспертов был трезв.

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