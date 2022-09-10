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Поздравляя Москву: литературно-поэтический вечер прошел в РУСДРАМе
Поздравляя Москву: литературно-поэтический вечер прошел в РУСДРАМе
РУСДРАМ и Дом Москвы в Сухуме организовали творческий литературно-поэтический вечер, приуроченный ко Дню столицы России. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T20:45+0300
2022-09-10T20:45+0300
2022-09-10T20:45+0300
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Творческий литературно-поэтический вечер, посвященный Дню Москвы, прошел в РУСДРАМе в субботу 10 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.По словам Хинтба, девять артистов РУСДРАМа представили зрителям произведения русского драматурга Александра Островского, поэтесс Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, поэта Константина Бальмонта, писателя Фазиля Искандера и многих современных авторов. Также со сцены прозвучали знаменитые песни о Москве.Литературно-поэтический вечер прошел на главной сцене театра. В зале присутствовало сто приглашенных гостей."Зрители были очень довольны, судя по их реакции. На вечер были приглашены представители русских общин, нашей интеллигенции. Как русский театр, который имеет отношение к русской культуре и языку, мы с удовольствием откликнулись на предложение Дома Москвы о таком праздновании Дня Москвы", - сказал Хинтба.День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.
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москва, абхазия, русдрам, культура
москва, абхазия, русдрам, культура
Поздравляя Москву: литературно-поэтический вечер прошел в РУСДРАМе
РУСДРАМ и Дом Москвы в Сухуме организовали творческий литературно-поэтический вечер, приуроченный ко Дню столицы России.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Творческий литературно-поэтический вечер, посвященный Дню Москвы, прошел в РУСДРАМе в субботу 10 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.
"Мы рады тому, что у нас получился такой совместный проект с Домом Москвы. Режиссером этого вечера выступил Джамбул Жордания. Прозвучали стихи, песни, прозаические фрагменты, так или иначе посвященные самому городу Москве, жизни в ней, ощущению Москвы, рассуждениям о ее прошлом, настоящем и будущем", - отметил он.
По словам Хинтба, девять артистов РУСДРАМа представили зрителям произведения русского драматурга Александра Островского, поэтесс Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, поэта Константина Бальмонта, писателя Фазиля Искандера и многих современных авторов. Также со сцены прозвучали знаменитые песни о Москве.
Литературно-поэтический вечер прошел на главной сцене театра. В зале присутствовало сто приглашенных гостей.
"Зрители были очень довольны, судя по их реакции. На вечер были приглашены представители русских общин, нашей интеллигенции. Как русский театр, который имеет отношение к русской культуре и языку, мы с удовольствием откликнулись на предложение Дома Москвы о таком праздновании Дня Москвы", - сказал Хинтба.
День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.