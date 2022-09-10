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Поздравляя Москву: литературно-поэтический вечер прошел в РУСДРАМе

Поздравляя Москву: литературно-поэтический вечер прошел в РУСДРАМе

РУСДРАМ и Дом Москвы в Сухуме организовали творческий литературно-поэтический вечер, приуроченный ко Дню столицы России. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Творческий литературно-поэтический вечер, посвященный Дню Москвы, прошел в РУСДРАМе в субботу 10 сентября, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор театра Ираклий Хинтба.По словам Хинтба, девять артистов РУСДРАМа представили зрителям произведения русского драматурга Александра Островского, поэтесс Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, поэта Константина Бальмонта, писателя Фазиля Искандера и многих современных авторов. Также со сцены прозвучали знаменитые песни о Москве.Литературно-поэтический вечер прошел на главной сцене театра. В зале присутствовало сто приглашенных гостей."Зрители были очень довольны, судя по их реакции. На вечер были приглашены представители русских общин, нашей интеллигенции. Как русский театр, который имеет отношение к русской культуре и языку, мы с удовольствием откликнулись на предложение Дома Москвы о таком праздновании Дня Москвы", - сказал Хинтба.День города Москвы традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.

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