https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/pravda-tela-chto-vazhnee--byt-lovkim-silnym-ili-umnym-1041395799.html
"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T11:30+0300
2022-09-10T11:30+0300
2022-09-10T12:21+0300
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"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то? Как стать сильным, ловким и выносливым - рассказывает Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет. Сейчас ему 60, и он успешно выступает на соревнованиях в категории Masters (ветераны спорта и любители), а также ведет популярный канал на Youtube.1:45 – что такое физические качества3:15 – почему у марафонцев тонкие руки4:30 – что улучшать в первую очередь5:10 – как сила помогает скелету6:01 – какие мышцы нагружает мытье окон7:40 – что важнее – сила или ум11:00 – зачем при вывихе голеностопа растяжка12:20 – быстрота в быту15:30 – кино на баланс-бордах16:40 – "занимайтесь тем, что вам не нравится"Слушайте подкасты РИА Новости.
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"Правда тела". Что важнее – быть ловким, сильным или умным?
11:30 10.09.2022 (обновлено: 12:21 10.09.2022)
Как улучшить свои физические качества, почему это необходимо всем и за что хвататься в первую очередь.
Как с первого взгляда отличить спринтера от марафонца, зачем нам ловкость и скорость в обычной жизни, и вот мытье окон – это силовая тренировка или еще что-то?
Как стать сильным, ловким и выносливым - рассказывает Валерий Жумадилов - легкоатлет, который всерьез начал заниматься спортом в 50 лет. Сейчас ему 60, и он успешно выступает на соревнованиях в категории Masters (ветераны спорта и любители), а также ведет популярный канал
на Youtube.
1:45 – что такое физические качества
3:15 – почему у марафонцев тонкие руки
4:30 – что улучшать в первую очередь
5:10 – как сила помогает скелету
6:01 – какие мышцы нагружает мытье окон
7:40 – что важнее – сила или ум
11:00 – зачем при вывихе голеностопа растяжка
15:30 – кино на баланс-бордах
16:40 – "занимайтесь тем, что вам не нравится"