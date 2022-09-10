https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/rossiyskie-voennosluzhaschie-v-abkhazii-otrazili-napadenie-bespilotnikov-uslovnogo-vraga-1041445844.html
Российские военнослужащие в Абхазии отразили нападение беспилотников условного "врага"
Российские военнослужащие в Абхазии отразили нападение беспилотников условного "врага"
Учения проходили на полигоне Цабал. По сценарию, колонна мотострелковых подразделений на марше была атакована боевыми дронами. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T20:30+0300
2022-09-10T20:30+0300
2022-09-10T20:30+0300
в абхазии
юво
беспилотники
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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Зенитные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили нападение ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника на колонну военной техники. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.Зенитчики также уничтожили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника, используя переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Различные виды мишеней находились на удалении до трех километров.
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юво, беспилотники, абхазия
юво, беспилотники, абхазия
Российские военнослужащие в Абхазии отразили нападение беспилотников условного "врага"
Учения проходили на полигоне Цабал. По сценарию, колонна мотострелковых подразделений на марше была атакована боевыми дронами.
СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Зенитные подразделения военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии отразили нападение ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника на колонну военной техники. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Для уничтожения БЛА командир батальонной тактической группы поставил задачу уничтожить условного противника. Цели поразили расчеты зенитных установок "Тунгуска".
Зенитчики также уничтожили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника, используя переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Различные виды мишеней находились на удалении до трех километров.