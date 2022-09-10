https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/takie-obstoyatelstva-garmeliya-i-logua-o-semkakh-lenfilmom-kino-v-abkhazii--1041410800.html
Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках "Ленфильмом" кино в Абхазии
Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках "Ленфильмом" кино в Абхазии
Абхазия все чаще становится площадкой для съемок фильмов. О потенциале Абхазии для кинематографа, в эфире радио Sputnik рассказали режиссер Наур Гармелия и... 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T14:30+0300
2022-09-10T14:30+0300
2022-09-10T14:46+0300
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Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках кино "Ленфильмом" в Абхазии
Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках кино "Ленфильмом" в Абхазии
Киностудия "Ленфильм" 15 сентября начнет снимать в Абхазии фильм "Последняя цена", рассказал в интервью Sputnik режиссер картины Наур Гармелия. Для молодого режиссера и сценариста Наура Гармелия съемки в родной Абхазии станут первым опытом создания полнометражного кино.По словам Гармелия, съемки будут проводиться в Ткуарчалском районе. Для участия в фильме приглашаются местные жители.Все подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, кино, искусство, культура, министерство культуры абхазии, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, кино, искусство, культура, министерство культуры абхазии, аудио
Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках "Ленфильмом" кино в Абхазии
14:30 10.09.2022 (обновлено: 14:46 10.09.2022)
Абхазия все чаще становится площадкой для съемок фильмов. О потенциале Абхазии для кинематографа, в эфире радио Sputnik рассказали режиссер Наур Гармелия и ведущий специалист отдела культуры и искусства Минкультуры Абхазии, режиссер Даут Логуа.
Киностудия "Ленфильм" 15 сентября начнет снимать в Абхазии фильм "Последняя цена", рассказал в интервью Sputnik режиссер картины Наур Гармелия. Для молодого режиссера и сценариста Наура Гармелия съемки в родной Абхазии станут первым опытом создания полнометражного кино.
По словам Гармелия, съемки будут проводиться в Ткуарчалском районе.
Для участия в фильме приглашаются местные жители.
Все подробности слушайте в аудиофайле.