https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/takie-obstoyatelstva-garmeliya-i-logua-o-semkakh-lenfilmom-kino-v-abkhazii--1041410800.html

Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках "Ленфильмом" кино в Абхазии

Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках "Ленфильмом" кино в Абхазии

Абхазия все чаще становится площадкой для съемок фильмов. О потенциале Абхазии для кинематографа, в эфире радио Sputnik рассказали режиссер Наур Гармелия и... 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T14:30+0300

2022-09-10T14:30+0300

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Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках кино "Ленфильмом" в Абхазии Такие обстоятельства: Гармелия и Логуа о съемках кино "Ленфильмом" в Абхазии

Киностудия "Ленфильм" 15 сентября начнет снимать в Абхазии фильм "Последняя цена", рассказал в интервью Sputnik режиссер картины Наур Гармелия. Для молодого режиссера и сценариста Наура Гармелия съемки в родной Абхазии станут первым опытом создания полнометражного кино.По словам Гармелия, съемки будут проводиться в Ткуарчалском районе. Для участия в фильме приглашаются местные жители.Все подробности слушайте в аудиофайле.

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