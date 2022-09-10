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Тело погибшего добровольца доставят в Абхазию в воскресенье
Тело погибшего добровольца доставят в Абхазию в воскресенье
Доброволец из Абхазии Артур Киркинадзе погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября. 10.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-10T16:50+0300
2022-09-10T16:50+0300
2022-09-10T16:54+0300
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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Тело погибшего на Донбассе добровольца из Абхазии Артура Киркинадзе доставят на родину в воскресенье, 11 сентября, сообщил Sputnik его товарищ, боец интернациональной бригады "Пятнашка" Дамей Цвинария.Как рассказал Цвинария, Киркинадзе в момент артобстрела нес дежурство на посту под Авдеевкой вместе с однополчанином из Донецка с позывным "Зеленый", снаряд упал между бойцами. Никому из них выжить не удалось.Артуру Киркинадзе из села Кутол Очамчырского района был 31 год. У него остались трое детей в возрасте пяти, семи и девяти лет.Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.
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днр, абхазия
Тело погибшего добровольца доставят в Абхазию в воскресенье
16:50 10.09.2022 (обновлено: 16:54 10.09.2022)
Доброволец из Абхазии Артур Киркинадзе погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября.
СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Тело погибшего на Донбассе добровольца из Абхазии Артура Киркинадзе доставят на родину в воскресенье, 11 сентября, сообщил Sputnik его товарищ, боец интернациональной бригады "Пятнашка" Дамей Цвинария.
Как рассказал Цвинария, Киркинадзе в момент артобстрела нес дежурство на посту под Авдеевкой вместе с однополчанином из Донецка с позывным "Зеленый", снаряд упал между бойцами. Никому из них выжить не удалось.
"Сегодня тело нашего друга отправили домой. Думаю, что завтра к 12:00 они уже будут в Абхазии. Мы с Артуром соседи и дружили с детства. Он был очень надежным человеком и хорошим семьянином. Его дед и отец прошли всю нашу войну (Отечественная война народа Абхазии - прим.) Перед 1 сентября он ездил домой, чтобы помочь подготовить детей к школе. Вернулся пять дней назад", - рассказал Цвинария.
Артуру Киркинадзе из села Кутол Очамчырского района был 31 год. У него остались трое детей в возрасте пяти, семи и девяти лет.
Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.