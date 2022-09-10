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Тело погибшего добровольца доставят в Абхазию в воскресенье

Тело погибшего добровольца доставят в Абхазию в воскресенье

Доброволец из Абхазии Артур Киркинадзе погиб в боях под Авдеевкой в ночь с 8 на 9 сентября. 10.09.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Тело погибшего на Донбассе добровольца из Абхазии Артура Киркинадзе доставят на родину в воскресенье, 11 сентября, сообщил Sputnik его товарищ, боец интернациональной бригады "Пятнашка" Дамей Цвинария.Как рассказал Цвинария, Киркинадзе в момент артобстрела нес дежурство на посту под Авдеевкой вместе с однополчанином из Донецка с позывным "Зеленый", снаряд упал между бойцами. Никому из них выжить не удалось.Артуру Киркинадзе из села Кутол Очамчырского района был 31 год. У него остались трое детей в возрасте пяти, семи и девяти лет.Сегодня в Донбассе воюет несколько десятков жителей Абхазии. Два добровольца, Лоран Смыр и Ахра Киркинадзе, погибли в ходе боевых действий.

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