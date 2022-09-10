https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/zal-dlya-repetitsiy-poyavitsya-u-ansamblya-ertsakhu-1041438329.html

Зал для репетиций появится у ансамбля "Ерцаху"

Зал для репетиций появится у ансамбля "Ерцаху"

Премьер-министр Александр Анкваб встретился с главой госкомпании “Абхазстрой" Русланом Тванба и художественным руководителем Очамчырского ансамбля песни и... 10.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-10T12:15+0300

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СУХУМ, 10 сен - Sputnik. Госкомпании "Абхазстрой" поручено подготовить необходимую документацию для решения вопроса о ремонте помещения для репетиций ансамбля "Ерцаху". Об этом сообщается на сайте Кабмина. С просьбой о проведении там ремонта и выделении помещения для ансамбля "Ерцаху" к президенту Аслану Бжания обратился глава Очамчырского района Беслан Бигвава. Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченегелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.В 2019 году руководитель ансамбля Вианор Логуа был награжден орденом "Ахьдз-Апша" III степени и звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" присвоено артистам ансамбля Маке Квициния, Дауру Пипия и Марине Шинелия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20191116/Tanets-kotoryy-spasaet-zhizn-blagotvoritelnyy-kontsert-ansamblya-Ertsakhu-1028832153.html

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