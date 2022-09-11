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Дополнительное время: Джения и Якуб-оглы об участии детской Сборной в "Кубке Сириус"
Дополнительное время: Джения и Якуб-оглы об участии детской Сборной в "Кубке Сириус"
Главный тренер Сборной Абхазии по футболу 2012 года рождания Алмасхан Джения и второй тренер Омар Якуб-оглы, в фэире радио Sputnik об участии в Международном... 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T15:17+0300
2022-09-11T15:18+0300
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Дополнительное время: Джения и Якуб-оглы об участии детской Сборной в "Кубке Сириус"
Дополнительное время: Джения и Якуб-оглы об участии детской Сборной в "Кубке Сириус"
Сборная Абхазии 2012 года рождения приняла участие в Международном турнире "Кубок Сириус — ImSport 2022", который проходил на федеральной территории Сириус с 17 по 22 августа. В турнире приняли участие именитые клубы из России, Белоруссии и Казахстана, среди которых "Зенит" Санкт-Петербург, "Локомотив" Москва, "Динамо" Минск и другие.О том, насколько важно детям принимать участие в такого рода турнирах, как дети из Абхазии смотрятся на фоне игроков из сильнейших российских клубов, кто отличился в этом престижном турнире, слушайте в аудиофайле.
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Дополнительное время: Джения и Якуб-оглы об участии детской Сборной в "Кубке Сириус"

15:17 11.09.2022 (обновлено: 15:18 11.09.2022)
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Дополнительное время: Джения и Якуб-оглы об участии детской Сборной в "Кубке Сириус"
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Главный тренер Сборной Абхазии по футболу 2012 года рождания Алмасхан Джения и второй тренер Омар Якуб-оглы, в фэире радио Sputnik об участии в Международном турнире "Кубок Сириус — ImSport 2022".
Сборная Абхазии 2012 года рождения приняла участие в Международном турнире "Кубок Сириус — ImSport 2022", который проходил на федеральной территории Сириус с 17 по 22 августа. В турнире приняли участие именитые клубы из России, Белоруссии и Казахстана, среди которых "Зенит" Санкт-Петербург, "Локомотив" Москва, "Динамо" Минск и другие.
О том, насколько важно детям принимать участие в такого рода турнирах, как дети из Абхазии смотрятся на фоне игроков из сильнейших российских клубов, кто отличился в этом престижном турнире, слушайте в аудиофайле.
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