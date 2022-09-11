https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/gusarov-rasskazal-kogda-otechestvennye-samolety-zamenyat-inostrannye-1041458331.html
Гусаров рассказал, когда отечественные самолеты заменят иностранные
Гусаров рассказал, когда отечественные самолеты заменят иностранные
Ранее Владимир Путин заявил, что российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение и авиакомпании приобретут около пяти сотен новых самолетов. 11.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-11T20:25+0300
2022-09-11T20:25+0300
2022-09-11T20:25+0300
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Главный редактор портала "Авиа. ру" Роман Гусаров пояснил, что в российской экономике обозначился тренд на импортозамещение, в том числе и в авиаотрасли. Так как российские авиакомпании не могут больше рисковать, власти приняли решение оснастить их отечественной авиатехникой.Основным магистральным самолетом, добавил эксперт, станет самолет МС-21, западными аналогами которого были Boeing-737 и Airbus А-320, самолеты, на которых летают чаще всего. При этом российский аналог будет более современным и более комфортным.Гусаров добавил, что Аэрофлот уже подписал контракт, по которому закупит 210 таких самолетов до 2030 года.По словам эксперта, России удалось во многом наверстать отставание от западных производителей. Правда, стоит проблема дальнемагистральных самолетов. Но в этом стране может помочь Китай.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, авиаперевозки, видео
видео, мультимедиа, россия, авиаперевозки, видео
Гусаров рассказал, когда отечественные самолеты заменят иностранные
Ранее Владимир Путин заявил, что российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение и авиакомпании приобретут около пяти сотен новых самолетов.
Главный редактор портала "Авиа. ру" Роман Гусаров пояснил, что в российской экономике обозначился тренд на импортозамещение, в том числе и в авиаотрасли. Так как российские авиакомпании не могут больше рисковать, власти приняли решение оснастить их отечественной авиатехникой.
Основным магистральным самолетом, добавил эксперт, станет самолет МС-21, западными аналогами которого были Boeing-737 и Airbus А-320, самолеты, на которых летают чаще всего. При этом российский аналог будет более современным и более комфортным.
Гусаров добавил, что Аэрофлот уже подписал контракт, по которому закупит 210 таких самолетов до 2030 года.
По словам эксперта, России удалось во многом наверстать отставание от западных производителей. Правда, стоит проблема дальнемагистральных самолетов. Но в этом стране может помочь Китай.