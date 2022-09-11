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Пристанище в стране души: как в Абхазии живут беженцы из Донбасса

Пристанище в стране души: как в Абхазии живут беженцы из Донбасса

Беженцы из Донбасса прибыли в Абхазию в конце февраля и начале марта, на данный момент в сухумском пансионате "Айтар" находятся более тридцати человек, часть... 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T14:49+0300

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Прошло более полугода с тех пор, как беженцы из Донецкой и Луганской народных республик приехали в Абхазию. По законам гостеприимства, для них в республике создали все необходимые условия для жизни и разместили прибывших в пансионате "Айтар".Несмотря на сильную тоску по дому, беженцы постепенно стали привыкать к новому месту, дети пошли в школу и детский сад, а кто-то из родителей даже устроился на работу.Жители Донбасса говорят, что чувствуют себя в Абхазии как дома - в свободное время мамы и бабушки выходят в город, развлекают детей на качелях, различных аттракционах на набережной, купаются в море.Сегодня в Сухуме живет 34 беженца, из них семь детей ходят в школу. Так как на Донбассе еще не безопасно - кого-то разрушено жилье, кто-то остался без работы, они пока вынуждены оставаться в республике.

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