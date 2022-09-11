https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/sobor-freski-i-organ-kak-prokhodil-festival-organnye-vechera-v-pitsunde-1041409504.html

Собор, фрески и орган: как проходил фестиваль "Органные вечера" в Пицунде

Собор, фрески и орган: как проходил фестиваль "Органные вечера" в Пицунде

VIII Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" длился пять вечеров - он открылся 5 сентября и завершился грандиозным гала-концертом 10 сентября. 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T10:38+0300

2022-09-11T10:38+0300

2022-09-11T10:38+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/08/1041389779_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5d0626af51f6f6706d79001f1ed90e57.jpg

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. По инициативе Народной артистки Абхазии и первой органистка республики Марины Шамба в 2012 году этот фестиваль снова возродился в пицундском соборе после Отечественной войны народа Абхазии.В сезоне 2022 года "Органные вечера в Пицунде" должны были стать десятыми - юбилейными, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в последние два года не проводились.В этом году праздник музыки продлился целых пять дней. Абхазские и иностранные артисты представили ценителям классического искусства произведения разных авторов, эпох и стилей.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото , мультимедиа, абхазия, фото