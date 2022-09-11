Собор, фрески и орган: как проходил фестиваль "Органные вечера" в Пицунде

Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. По инициативе Народной артистки Абхазии и первой органистка республики Марины Шамба в 2012 году этот фестиваль снова возродился в пицундском соборе после Отечественной войны народа Абхазии.В сезоне 2022 года "Органные вечера в Пицунде" должны были стать десятыми - юбилейными, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в последние два года не проводились.В этом году праздник музыки продлился целых пять дней. Абхазские и иностранные артисты представили ценителям классического искусства произведения разных авторов, эпох и стилей.
VIII Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" длился пять вечеров - он открылся 5 сентября и завершился грандиозным гала-концертом 10 сентября.
Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" стал преемником большого международного фестиваля органной музыки, проходившего в Пицунде ежегодно с 1977 по 1992 год. По инициативе Народной артистки Абхазии и первой органистка республики Марины Шамба в 2012 году этот фестиваль снова возродился в пицундском соборе после Отечественной войны народа Абхазии.
В сезоне 2022 года "Органные вечера в Пицунде" должны были стать десятыми - юбилейными, но из-за пандемии коронавирусной инфекции в последние два года не проводились.
В этом году праздник музыки продлился целых пять дней. Абхазские и иностранные артисты представили ценителям классического искусства произведения разных авторов, эпох и стилей.