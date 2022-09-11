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Светлана Воронова о неопубликованном наследии Юрия Воронова

Светлана Воронова о неопубликованном наследии Юрия Воронова

11 сентября 1995 года в своей квартире в Сухуме был убит абхазский политик и археолог Юрий Воронов. 11.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-11T11:22+0300

2022-09-11T11:22+0300

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Светлана Воронова о неопубликованном наследии Юрия Воронова Светлана Воронова о неопубликованном наследии Юрия Воронова

То, что в Абхазии не забывают Юрия Воронова – очень приятно, отметила Светлана Воронова. После гибели ученого сделано многое для сохранения его исследовательского наследия – издано пять томов трудов."Всего, должно быть издано семь томов, но думаю, что мы не уместимся в семь, придется составлять восьмой и девятый том. Есть еще неизданные его работы, такие как "Горы у моря" - это такой большой путеводитель, еще такая работа как "Аргонавты сходят на берег", она в принципе уже готова к изданию, но пока нет финансов на это. Уже готов шестой том, скоро, наверное, будем его издавать", - рассказала вдова Юрия Воронова.Светлана Воронова также собирает статьи Юрия Воронова, которые были изданы в таких престижных журналах как "Советская археология", "Советская этнография" и других. Эти статьи войдут в отдельный том."Белую книгу Абхазии" он хотел обязательно издать, потому, что она о свидетельствах преступлений которые были совершены во время нашей войны теми, кто к нам вторгся. Он хотел издать книгу как можно быстрее, к 14 августа 1993 года, когда еще шла война и не был известен итог, хоть Юрий Николаевич и был уверен в Победе. Книга вышла к 14 августа, она пользовалась большой популярностью, Владислав Григорьевич Ардзинба неизменно дарил ее всем гостям, которые приезжали сюда", - отметила Воронова.После войны постепенно интерес к книге стал теряться, однако в ней собраны исторические факты, которые будут представлять ценность во все времена, говорит Воронова."Мне кажется, что это сейчас было бы тоже очень актуально, если поднять эту книгу, так как, то что пишется сейчас – это одно. Но то, что было написано тогда - ценно, потому, что еще шла война, были собраны факты, тогда ничего нельзя было придумать. Материалы тех лет очень важны, они были собраны по горячим следам", - отмечает она.Вместе с сохранением научного наследия ученого, есть проблемы, которые надо решать, говорит Воронова."Например, существует научно-культурный центр Юрия Николаевича Воронова при университете. Было сделано много полезного, проводились совместные мероприятия с университетом, АбИГИ, Россотрудничеством, Минпросвещения и самостоятельно мы проводили мероприятия. Этот центр возглавляю я, а в последнее время мы не можем это делать в виду того, что помещение, которое выделено, совершенно пришло в негодность. И некому нам помочь, если этого не будет, то не будет никакой работы, центр фактически перестанет существовать", - отметила вдова ученого.Еще одной проблемой она назвала то, что музей Воронова "Ясочка" в Цабале разрушается и его необходимо сохранить.Подробности слушайте в аудиофайле. Юрий Воронов родился 8 мая 1941 года в абхазском селе Цабал в семье потомственных русских дворян. Учился в цебельдинской школе, окончил 3-ю сухумскую среднюю школу. Высшее образование по специальности египтология получил в 1965 году в Ленинградском государственном университете.Получив высшее образование, он вернулся в Абхазию и стал работать младшим научным сотрудником в Обществе по охране памятников культуры Абхазии, Сухумского НИИ туризма, был старшим научным сотрудником в Институте туризма при ВЦСПС.Юрий Воронов также был старшим научным сотрудником Абхазского института истории, языка и литературы, ведущим научным сотрудником отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии.В 1991 году он был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С марта 1992 по декабрь 1993 возглавил комиссию Верховного Совета республики по правам человека и межнациональным отношениям. Во время Отечественной войны народа Абхазии Воронов возглавил информационную борьбу республики. В 1993 году Воронов был назначен заместителем председателя Совета Министров Абхазии, а в 1995 году – вице-премьером.

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