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Гицба об "Органных вечерах в Пицунде": не могу не гордиться
Гицба об "Органных вечерах в Пицунде": не могу не гордиться
Об участии в "Органных вечерах в Пицунде" и об их значении для культурной жизни страны в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала Народная артистка Абхазии и... 12.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-12T16:07+0300
2022-09-12T16:07+0300
2022-09-12T16:19+0300
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VIII фестиваль "Органные вечера" прошел в Пицундском храме с 5 по 10 сентября.Как призналась Алиса Гицба, речь об участии в "Органных вечерах в Пицунде" шла давно, но в силу разных обстоятельств этот вопрос откладывался. В этом году все сложилось наилучшим образом.Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" впервые после Отечественной войны народа Абхазии открылся в концертном зале пицундского храма в 2012 году и стал традиционным.Также Алиса Гицба поделилась своими творческими планами на ближайшую перспективу. По ее словам, в октябре в Абхазии под ее началом и при поддержке правительства и Министерства культуры страны пройдет Первый международный конкурс вокалистов. "Идет активная подготовка к проведению конкурса оперных певцов. У нас есть уже все, чтобы провести конкурс, есть поддержка", – отметила она.Подробности слушайте в аудиофайле.
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Гицба об "Органных вечерах в Пицунде": не могу не гордиться
16:07 12.09.2022 (обновлено: 16:19 12.09.2022)
Об участии в "Органных вечерах в Пицунде" и об их значении для культурной жизни страны в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба.
VIII фестиваль "Органные вечера" прошел в Пицундском храме с 5 по 10 сентября.
Как призналась Алиса Гицба, речь об участии в "Органных вечерах в Пицунде" шла давно, но в силу разных обстоятельств этот вопрос откладывался. В этом году все сложилось наилучшим образом.
"Сделали настоящий праздник людям. Все концерты были очень интересными, разнообразными. На концерте саксофона с органом люди сидели даже на полу. С утра уже люди занимали очереди в кассы, чтобы купить билет. Такой ажиотаж – это так приятно, это такая гордость!.. Настолько люди любят орган. Я не могу этим не гордиться", – рассказала Алиса Гицба.
Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" впервые после Отечественной войны народа Абхазии открылся в концертном зале пицундского храма в 2012 году и стал традиционным.
Также Алиса Гицба поделилась своими творческими планами на ближайшую перспективу. По ее словам, в октябре в Абхазии под ее началом и при поддержке правительства и Министерства культуры страны пройдет Первый международный конкурс вокалистов.
"Идет активная подготовка к проведению конкурса оперных певцов. У нас есть уже все, чтобы провести конкурс, есть поддержка", – отметила она.
Подробности слушайте в аудиофайле.