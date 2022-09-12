https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/gitsba-ob-organnykh-vecherakh-v-pitsunde-ne-mogu-ne-gorditsya--1041471211.html

Гицба об "Органных вечерах в Пицунде": не могу не гордиться

Гицба об "Органных вечерах в Пицунде": не могу не гордиться

Об участии в "Органных вечерах в Пицунде" и об их значении для культурной жизни страны в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала Народная артистка Абхазии и... 12.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-12T16:07+0300

2022-09-12T16:07+0300

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Гицба Гицба

VIII фестиваль "Органные вечера" прошел в Пицундском храме с 5 по 10 сентября.Как призналась Алиса Гицба, речь об участии в "Органных вечерах в Пицунде" шла давно, но в силу разных обстоятельств этот вопрос откладывался. В этом году все сложилось наилучшим образом.Фестиваль "Органные вечера в Пицунде" впервые после Отечественной войны народа Абхазии открылся в концертном зале пицундского храма в 2012 году и стал традиционным.Также Алиса Гицба поделилась своими творческими планами на ближайшую перспективу. По ее словам, в октябре в Абхазии под ее началом и при поддержке правительства и Министерства культуры страны пройдет Первый международный конкурс вокалистов. "Идет активная подготовка к проведению конкурса оперных певцов. У нас есть уже все, чтобы провести конкурс, есть поддержка", – отметила она.Подробности слушайте в аудиофайле.

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