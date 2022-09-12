https://sputnik-abkhazia.ru/20220912/gosdacha-v-pitsunde-i-npo-kommentariy-glavy-mid-abkhazii-1041474780.html

Госдача в Пицунде и НПО: комментарий главы МИД Абхазии

Госдача в Пицунде и НПО: комментарий главы МИД Абхазии

Глава абхазского МИД прокомментировал Sputnik вопрос передачи российской стороне государственной дачи "Пицунда" а также работу неправительственных организаций... 12.09.2022, Sputnik Абхазия

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Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Инал Ардзинба рассказал Sputnik о ходе переговоров с российской стороной по теме Соглашения о государственной даче "Пицунда"."Мы видим насколько эта тема искренне волнует наших граждан, всех нас. Часть общества выступает против Соглашения, часть поддерживает. В этом смысле необходима дополнительная информация", - подчеркнул Ардзинба.Он добавил, что по дипломатическим каналам МИД Абхазии обратился в МИД России, в котором абхазскую сторону заверили в том, что третьим лицам госдача "Пицунда" передаваться не будетКроме того, министр рассказал, что представители западных НПО организовали на территории Абхазии установку специальных электронных датчиков, которые якобы должны были заниматься сбором природных, климатических и топографических сведений о республике. Однако оказалось, что целью установки датчиков была разведка в интересах Грузии.Инал Ардзинба также сообщил, что руководитель одной из программ западного НПО ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) Тифэн Лукас была объявлена персоной нон грата за шпионскую работу в Абхазии.

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